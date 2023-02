Serata di beneficenza per la Pediatria di S. Paolo e S. Corona: raccolti 2500 euro

Savona. Si è tenuta nell’imperiese, ad Aquila D’Arroscia, la serata di beneficenza a favore della Pediatria di San Paolo e Santa Corona che ha fruttato 2500 euro.

Ospite d’onore lo “Spiderman” savonese Mattia Villardita, che ha ricordato il valore della solidarietà, lui così attivo in questo campo, a favore di chi è meno fortunato e ha quindi più bisogno di aiuto.

“Non solo caccia al cinghiale ma anche beneficenza”. Così hanno voluto battezzare la serata gli organizzatori, Le Aquile di Montenero, in collaborazione con il Comune di Aquila d’Arroscia e la Pro Loco di Aquila d’Arroscia e Vendone.

Il fine era quello di sostenere la diabetologia pediatrica della Pediatria-Gaslini del San Paolo e del Santa Corona, “punti di riferimento per tutto il Ponente Ligure”, come ha spiegato il dr. Alberto Gaiero, direttore U.O.C. Pediatria-Gaslini Savona/Pietra Ligure, presente alla serata.

Hanno partecipato oltre 120 persone. Raccontano gli organizzatori del Nazionale: “La passione per la caccia si è unita all’emozione per i racconti degli ospiti, visto che sono intervenute molte autorità territoriali, tutte per sottolineare l’importanza della solidarietà e il bene che procura a chi riceve ma anche a chi dona”.

Gli organizzatori, com’è doveroso che sia, intendono infine ricordare gli sponsor che hanno permesso di allestire la serata e raccogliere i fondi: azienda agricola A Maccia di Ranzo, panificio Caccio di Gavenola, az. agr. Tenuta Maffone di Acquatico, az. agr. Il Raggio Pellegrino di Cosio d’Arroscia, az. agr. La Casetta di Ranzo, az. agr. Roberto Capello di Albenga, az, agr. R.N. piante di Nicolas Rossi di Albenga, farmacia Ceppi di Pieve di Teco, pasta fresca Damonte di Savona, oltre ovviamente all’hotel Nazionale.