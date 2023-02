Viaggio tra i cani-eroi del Nucleo Cinofilo di Protezione Civile: “Spesso sono l’unica speranza di salvezza di un disperso”

Villanova d’Albenga. Per loro è solo un gioco, al termine del quale vengono ricompensati con del cibo o con un momento ludico insieme ai loro conduttori. Ma per chi si trova in difficoltà e ha bisogno, loro e la loro abilità rappresentano la speranza di tornare a casa in tempi brevi. E allora chiamarli “eroi” non è forse del tutto sbagliato. Loro sono i cani che compongono il Gruppo Cinofilo del Coordinamento di Protezione Civile della provincia di Savona che si dedicano alla ricerca di persone scomparse: fungaioli od escursionisti smarriti, uomini e donne di cui si sono perse le tracce, infortunati in luoghi lontani con i quali non ci si riesce a mettere in contatto e che vanno tratti in salvo.

Il loro lavoro, come detto, è spesso fondamentale e perciò per essere svolto al meglio necessita di una notevole dose di abilità e di un allenamento costante e continuativo. Il responsabile provinciale del gruppo, Christian Negro, ha accompagnato IVG.it alla scoperta di questo lavoro, restituendoci un altro aspetto dello sfaccettato mondo del volontariato a cui, come spesso accade, vengono affidati gravosi compiti salvavita.

In provincia di Savona esistono sei gruppi cinofili iscritti al Coordinamento di Protezione Civile: il Soccorso Cinofilo Liguria di Albenga, il Gruppo Cinofilo Togo di Tovo San Giacomo (presieduto da Negro), i Cinofili della protezione civile di Bergeggi, i Cinofili della protezione civile di Finale Ligure, la Scuola Cani da soccorso di Savona e i Lupi di Albisola, presieduti dall’istruttore cinofilo del Coordinamento di Protezione Civile Barbara Astaldi.

Viaggio tra i cani-eroi del Nucleo Cinofilo di Protezione Civile

A differenza di quanto accade per altri gruppi cinofili, i cani da ricerca persone della protezione civile non appartengono ad una razza specifica. Chi desidera entrare a far parte del gruppo, infatti, si “presenta” agli istruttori con il proprio cane: “Che può provenire da un allevamento e quindi di razza, oppure essere un meticcio con una grande o piccola abilità nella ricerca delle persone – spiega Christian Negro – E’ bene specificarlo: chi fa parte del gruppo è un volontario al 100 per cento e perciò non si possono pretendere né dai volontari né dai cani caratteristiche precise. L’unica ‘discriminante’ è l’impegno e l’abilità. Una discriminante che riguarda sia il cane che il conduttore”.

Barbara Astaldi e il suo cane Greg

Cane e conduttore vivono una vita normalissima e hanno un rapporto padrone-cane assolutamente classico. Quando il dovere chiama, però, si entra in azione: dalla richiesta di intervento all’attivazione del protocollo provinciale e della partenza dell’unità passano mediamente solo pochi minuti. Un lavoro che, come detto, richiede impegno e dedizione: “Di professione sono elettricista – spiega ancora Christian – e posso dedicare al volontariato solo il tempo libero. Ogni sabato e domenica, quindi, lavoro con i miei due cani. Quando non si allenano, vivono una vita assolutamente identica a quella di ogni altro cane”.

Il periodo di addestramento dura due anni circa: è questo il periodo di tempo minimo per raggiungere l’operatività. “Dopo il primo anno di età, il cane ottiene un brevetto di primo livello di tipo ‘attitudinale’. Con il suo rilascio, l’istruttore certifica che cane e conduttore stanno lavorando bene insieme. Mentre il cane impara a sfruttare al meglio il suo fiuto e a condurre una ricerca in modo corretto, il padrone si forma dal punto di vista della meteorologia, del primo soccorso (umano e veterinario), sull’uso della radio e molto altro. Dopo il secondo anno di età, cane e conduttore vengono esaminati da una commissione esterna. Se il cane viene giudicato pronto, allora la coppia può uscire in emergenza. Ma ciò non significa che l’addestramento sia finito, anzi. Ogni sessione di allenamento diventa più difficile”.

I cani possono lavorare in più metodi: “Alcuni trovano la persona dispersa utilizzando un ‘testimone d’odore’ e discriminando la traccia tra quelle di tutte le altre persone che incontrano; altri seguono gli effluvi della persona che giungono tramite il ‘cono d’odore’ e segnalano soltanto chi è in posizione seduta o sdraiato a terra”.

Greg a bordo del mezzo di soccorso dei Lupi di Albisola

Per l’animale la ricerca rappresenta un’attività piuttosto faticosa: “Con il loro fiuto devono cercare di separare i profumi e gli odori selvatici dalle molecole di odore delle persone che devono seguire e questo certamente non è facile. Senza contare lo sforzo di muoversi nei boschi, che hanno terreni spesso accidentati e difficili da percorrere. Per questo motivo il ‘ritratto’ del cane da ricerca è quello di un cane di media taglia sui 25/30 chili”. Ma, ci tiene a specificare Christian Negro, i cani “vanno bene tutti. L’addestramento aiuta a migliorare”.

Ad ora il gruppo dispone di nove cani già operativi, altri 20/25 in corso di formazione e addestramento e circa 15 in pensione per superati limiti di età o infortuni.

Quella della ricerca persone è un’attività che, come detto, gli animali percepiscono come un gioco: “Gli animali sono appagati dal contatto e dal rapporto con il conduttore, che è anche il loro padrone, e la ricompensa è il cibo o un momento ludico in cui questo rapporto si rafforza ulteriormente”.

Dal punto di vista dei volontari, però, si tratta di tutt’altro che di un gioco: “Per noi è un impegno – sottolinea ancora Christian Negro – In questi frangenti noi siamo la speranza di tornare a casa in tempi brevi. Qui siamo tutti volontari, appassionati di questa attività, ma ci siamo assunti un onere molto gravoso. Siamo operativi tutto l’anno, sia in estate che in inverno, e ci autofinanziamo, dedicando tutte le nostre risorse ad aiutare il prossimo in difficoltà. A volte, quando c’è un’emergenza, prendere e partire non è sempre facile. Ma nonostante tutto riusciamo sempre ad essere presenti quando necessario. I nostri cani ci spingono a lavorare e impegnarci verso il prossimo. Per questo, quando riusciamo a portare a termine positivamente una ricerca l’emozione è sempre molto forte”.

Non è necessario un cane per entrare a far parte del gruppo cinofilo ma sono i benvenuti anche volontari che possono partecipare alle attività come logistici o figuranti. Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi volontari che abbiano voglia di dedicare parte del loro tempo (e di quello dei loro animali) ad un’attività fondamentale e spesso salvavita. Chiunque voglia richiede informazioni può contattare Christian Negro al numero 347.5651241 o inviare una mail all’indirizzo referente.cinofilo@coordinamentovolontarisavona.com.