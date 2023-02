Se Colombo preferisce la Liguria alla scoperta dell’America, lo spot per Sanremo 2023 gioca in casa

Liguria. Conto alla rovescia per Sanremo 2023 e la Liguria tornerà protagonista sul piccolo schermo di milioni di italiani con uno spot che, in punta di ironia, ha l’obbiettivo di incuriosire più spettatori possibili e invogliarli a venire nella nostra regione. Se l’anno scorso la pubblicità aveva fatto parlare di sé per via della partecipazione della showgirl Elisabetta Canalis, “accusata” di non essere abbastanza rappresentativa poiché sarda, quest’anno la Regione Liguria ha scelto una soluzione quasi al 100% made in Liguria.

La regia è affidata a Fausto Brizzi, regista di fama, romano di origine ma genovese per amore, della sua compagna, l’ex atleta olimpica e vicepresidente del Coni Silvia Salis. I protagonisti sono i genovesissimi Maurizio Lastrico e Alice Arcuri che, in controtendenza rispetto a tanti colleghi e colleghe ha scelto di restare a vivere nel capoluogo ligure anziché trasferirsi a Roma o Milano.

Lo spot, girato al porto antico, sullo scenografico Galeone del film Pirati, è incentrato su una gag in cui Cristoforo Colombo (Lastrico) si fa convincere da una donna (Alice Arcuri) ha non intraprendere il viaggio alla scoperta dell’America, “Tanto cosa ci sarà mai negli States che non possiamo avere in Liguria?”. I dialoghi sono scambiati in forbite terzine dantesche.

La presentazione del prodotto audiovisivo, in anteprima alla stampa questa mattina nella sala della Trasparenza. Le immagini sono top secret fino a martedì sera, quando saranno svelate a tutto il pubblico di Sanremo. Lo spot comparirà ogni sera del Festival in uno spazio dedicato.

“Questo è il calcio d’inizio di un lungo campionato, quello di una nuova stagione turistica che ci vedrà impegnati nella promozione della Liguria – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – quello che sarà mandato in onda sarà uno spot che si rifà alla grande storia ma con senso dell’ironia, che sottolinea le bellezze della Liguria in modo spiritoso ma accattivante, con protagonisti che sono tutti frutti della nostra terra, diversamente dall’anno scorso, e con la regia di Fausto Brizzi, ormai un amico consolidato della nostra promozione”.

Lo stesso Brizzi aveva firmato gli spot della Liguria per Sanremo anche nell’edizione 2021 del festival. Qualcuno ricorderà sempre Maurizio Lastrico, in quel caso nei panni di un cameriere, fare da paciere tra coppie di innamorati che, indecisi su dove trascorrere le vacanze, trovavano la quadra optando per la nostra regione “mare e monti”.

“Liguria a Sanremo si è ormai ritagliata un ruolo importante – continua Toti – con lo spot, ma anche con il richiamo alla mostra di Rubens a Palazzo Ducale grazie all’esposizione del ritratto nel foyer dell’Ariston e poi con la serata del venerdì che riunirà operatori e istituzioni sotto la bandiera di Regione Liguria, insomma sfruttiamo al meglio un momento di gigantesca visibilità che la Rai regala al nostro territorio da oltre 70 anni”.

I costi sostenuti dalla Regione per lo spot di Sanremo ammontano a circa 200mila euro, una cifra in linea con quella della campagna promozionale 2022 con Elisabetta Canalis.

“La promozione di Regione Liguria sull’entroterra ha raccolto i suoi frutti già questo autunno – ha detto il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -tralasciando le festività, nei mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit delle presenze nei comuni dell’entroterra ligure del 27% circa rispetto al 2019. Oggi, con questa cartolina d’autore, disponiamo di una vera e propria chiave di volta, capace di fungere da richiamo per una meta di viaggio attrattiva”.

“Uno spot divertente, ironico e originale che entrerà con simpatia nelle case di milioni di telespettatori italiani ed esteri, stimolando tantissime persone a venire a trascorrere una vacanza in Liguria – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori – L’obiettivo del 2023 è migliorare i risultati che, nel 2022, hanno fatto registrare numeri mai ottenuti prima”.

“Per me questo spot rappresenta un ritorno – spiega il regista Fausto Brizzi – quest’anno però abbiamo voluto cambiare, trovando un’altra modalità di racconto e concedendoci qualche falso storico, come l’uso come location del galeone dei pirati ancorato al Porto Antico di Genova: uno sfondo troppo bello per non essere utilizzato. Come protagonista – continua Brizzi – abbiamo scelto il migliore dei testimonial, ovvero Cristoforo Colombo in partenza per le Americhe che riesce a condensare in trenta secondi tutto quello che volevamo trasmettere al pubblico. Ci sono varie versioni, una più lunga pensata appositamente per Festival di Sanremo e un’altra che racconta il prosieguo del viaggio”.

“Sono passata da un set a Milano a questo di Genova ed essere qui mi ha entusiasmato – spiega Alice Arcuri – È un momento in cui questa città sta avendo un boom clamoroso a livello cinematografico e televisivo. I colori sono diversi da tutte le altre città. Girare qui questo spot è mostrare a un pubblico vastissimo tutto quello che abbiamo. Grazie per aver scelto me e Maurizio Lastrico: 20 anni fa eravamo in classe insieme e speravamo di avere una carriera, restando un po’ a casa. È meraviglioso portare in giro la nostra genovesità, con la nostra autenticità e il nostro entusiasmo”.