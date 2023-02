Bergeggi/Spotorno. Scontro tra auto, questo pomeriggio, sulla via Aurelia al confine tra Spotorno e Bergeggi.

Secondo quanto riferito, poco dopo le 14 di oggi due auto che viaggiavano in direzioni opposte sarebbero entrate in contatto per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta la Polstrada, che si è occupata di effettuare i rilievi del caso.

Nell’impatto, la parte anteriore di uno dei due mezzi è andata completamente distrutta; l’altro veicolo, invece, ha riportato danni alla ruota posteriore sinistra.

Il sinistro ha causato qualche disagio alla viabilità.