Carcare. Restano ancora gravi le condizioni dell’automobilista, iniziali G.C., 47 anni, imprenditore cairese, rimasto ferito nell’incidente stradale di ieri nel tratto di galleria sulla variante del Vispa, nel quale si è verificato uno scontro frontale tra due auto.

Forse un sorpasso azzardato all’origine del sinistro: a seguito del violento scontro, infatti, per il conducente della vettura che ha tentato di superare lungo il tratto viario sono stati riscontrati diversi traumi e dopo i primi soccorsi da parte di ambulanza e automedica del 118 è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

I sanitari lo hanno poi stabilizzato e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio pietrese, il suo quadro clinico risulta stazionario in attesa di una sua possibile evoluzione anche in risposta alle cure e terapie: resta in prognosi riservata e sotto stretta osservazione da parte dello staff medico del Santa Corona.

A preoccupare il grave trauma cranico e toracico riportato nello scontro tra i due mezzi, con il 47enne estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Diversi traumi anche per l’altro automobilista coinvolto, trasferito anche lui all’ospedale pietrese, ma non è in pericolo di vita.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause e la dinamica esatta dell’incidente stradale che ieri ha provocato la chiusura della viabilità.