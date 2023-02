Savona, torna “Guitar of Legend” con brani dal vivo e un racconto coinvolgente

Savona. Torna “Guitar of legend”. Domani, sabato 11 febbraio, un concerto dedicato alla grande musica: uno spettacolo unico nel suo genere perché offrirà un mix suonato dal vivo insieme a un racconto coinvolgente. Appuntamento al Chapeau Club.

Matteo Garbarini e la sua band ligure dei Groove Monkey interpreteranno i grandi classici della chitarra rock e non solo, lo spettatore sarà accompagnato e immerso nelle atmosfere di quegli anni grazie ai racconti degli speaker radiofonici Alfonso “Alfa” Amodio e Marco “Mr. Rock” Pivari, alla scoperta della vita e dei segreti dei più noti protagonisti dello stile blues rock chitarristico.

Lo spettacolo presenterà una vera e propria “music experience” suonata e raccontata dal vivo, in grado di immergere lo spettatore nelle atmosfere e nelle emozioni che solo la grande musica sa donare, ripercorrendo le canzoni e i personaggi che hanno infiammano intere generazioni dagli anni 60 ad oggi.

Il gruppo, formato da Matteo Garbarini alla chitarra e alla voce, Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria, presenterà i brani in chiave chitarristica, scegliendo autori che hanno scritto la storia del genere Rock/Blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde, ma passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre riff e temi musicali diventati vere icone, come The Beatless, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie. Non mancheranno poi anche cantanti e band italiane che hanno saputo rivoluzionare il panorama musicale nazionale, come Battisti, Fossati, Ivan Graziani e molti altri.

Ci saranno anche ospiti d’eccezione: in apertura, il noto coro ligure “Tieniviva gospel voices” con il loro repertorio di grandi successi in chiave gosplel. Appuntamento alle 21.