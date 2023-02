Savona, torna dopo 7 anni la processione del Venerdì Santo

Savona. A Savona torna dopo 7 anni di assenza la processione del Venerdì Santo, che tradizionalmente si svolge ogni due anni. Sarà il 7 aprile 2023.

Dopo l’edizione del 2016, quella del 2018 era stata cancellata a causa del maltempo: le antiche casse lignee non possono essere esposte alle intemperie. Negli ultimi tre anni è stata annullata per la pandemia. “Anche se la situazione sembra migliorare – avevano spiegato l’anno scorso – si tratterebbe di un gigantesco assembramento. Parliamo di 30/40 mila persone, non ci sentiamo di rischiare che scoppi qualche focolaio tra i portatori o tra i fedeli“. Stesso destino per l’edizione 2021 (straordinaria, con l’intenzione di recuperare l’anno precedente) e 2020 in pieno lockdown.

La manifestazione è organizzata dal Priorato generale delle confraternite di Savona centro, ovvero dalle sei confraternite – Nostra Signora di Castello, Cristo Risorto, Santi Pietro e Caterina, Santi Agostino e Monica, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla – già esistenti nel trecento sul promontorio del Priamar e proprietarie delle 15 casse lignee.

“Fervono i preparativi per il ritorno della processione – ha commentato l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro -. Sono stati fatti i sopralluoghi per la definizione dei percorsi. Manca il via libera della prefettura”.

“Le confraternite – ha concluso Negro – stanno lavorando per trovare volontari per portare le casse e i fondi necessari“.