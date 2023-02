Savona terza città in Italia per maggiore crescita dei salari pro capite: +14,3% dal 2019 al 2021

Savona è la terza città in Italia per la maggiore crescita dei salari pro capite. È quanto emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti.

La città della Torretta ottiene la medaglia di bronzo con più 1.282 euro dal 2019 al 2021 (+14,3%) per un 52esimo posto in classifica con 10.215,21 euro. La Spezia è poco dopo, al 56esimo posto con 9.514,73 euro e una crescita del 5,3%, mentre Imperia resta l’ultima delle liguri al 92esimo posto con 6.665,26 euro nonostante una crescita del 3,1%. Anche in questo caso, però, pesa l’incidenza del reddito da lavoro dipendente sul totale disponibile: alla Spezia è il 53,1%, a Savona il 45,2%, a Imperia il 36,9%.

Con 16.031,29 euro all’anno Genova è la decima città italiana per reddito da lavoro dipendente pro capite, risultato che fa segnare al capoluogo ligure una crescita dello 0,4% rispetto al 2019, circa 70 euro in più. Appena sopra la Superba si piazzano Moderna e Vicenza, mentre lievemente peggiori sono città del Nord come Pordenone e Verona.

Gli stipendi più alti del Paese, come prevedibile, sono a Milano (30.464 euro il valore pro capite, +6,7% in due anni) mentre a chiudere la classifica è Rieti (3.317,55 euro) dove tuttavia il reddito da lavoro dipendente pesa solo per il 23,9% contro il 90,7% del capoluogo lombardo. A Genova l’incidenza degli stipendi sul reddito disponibile si attesta al 65,4% (diciottesima in Italia) contro una media nazionale del 63,1%.

Per reddito da lavoro dipendente pro capite si intende il “compenso complessivo riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente, comprende: retribuzioni lorde, retribuzioni in denaro, retribuzioni in natura, contributi sociali a carico dei datori di lavoro, contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro, contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro”. Il reddito disponibile “è dato dalla somma dei redditi da lavoro dipendente, redditi da capitale, proventi delle attività legate alla produzione per autoconsumo e trasferimenti sociali a cui vengono sottratti imposte e contributi sociali. Rappresenta le risorse che le famiglie hanno a disposizione per consumi e risparmio”.

“L’analisi dimostra che la geografia delle retribuzioni è diversificata territorialmente, e sotto vari aspetti non rispetta la tradizionale dicotomia Nord-Sud – sottolinea Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne -. Infatti se confrontiamo la graduatoria del Pil pro capite (che misura la produzione della ricchezza) con quella delle retribuzioni, vediamo che nel primo caso praticamente tutte le ultime trenta posizioni sono appannaggio di province meridionali (con la sola eccezione di Rieti), mentre in quella delle retribuzioni pro-capite troviamo ben 10 province del Centro-Nord, il che induce a riflettere sulle politiche dei redditi a livello locale”.