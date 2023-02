Savona, soffitte prese di mira dai ladri tra via Maciocio e via Don Minzoni: portati via oggetti di valore e attrezzi da lavoro

Savona. Oggetti di valore come quadri e borse, ma anche semplici attrezzi per la pesca sono stati rubati nella notte tra sabato e domenica all’interno delle soffitte dei condomini tra via Maciocio e via Don Minzoni a Savona. Le abitazioni prese di mira sono di proprietà del Comune ma amministrati da Arte, azienda regionale per l’edilizia popolare.

Ma non solo, sono state anche spaccate le porte per accedere alle soffitte; molto probabilmente i ladri si sono intrufolati passando dai portoni che possono aver trovato aperti, da lì hanno raggiunto le soffitte per portare via tutto quello che capitava per le mani. “Questo non è l’unico furto che è stato realizzato qui – affermano i condomini, amareggiati -, qualche anno fa un altro episodio. La situazione di disagio che notiamo vicino a casa deve essere risolta, non ne possiamo più”.

Per denunciare i furti sono stati contattati i carabinieri che hanno effettuato i controlli del caso. Le indagini sono in corso per cercare di rintracciare i responsabili, utili possono essere anche le telecamere presenti in zona. Anche il personale di Arte ha effettuato un sopralluogo per le verifiche.