Savona, sicurezza in città al centro della commissione: “Fondamentale il presidio del territorio, servono più pattuglie”

Savona. “Presidiare il territorio“. E’ la richiesta unanime dei consiglieri comunali di Savona presentata durante la riunione della seconda commissione consiliare convocata su richiesta del consigliere comunale Daniela Giaccardi in seguito alle spaccate ad alcune attività commerciali, le aggressioni e i tentativi di rapina.

Il consigliere Daniela Giaccardi ha presentato le richieste: “Visto che si sta avvicinando la stagione estiva che normalmente comporta un aumento della frequentazione di locali, piazze e sui mezzi pubblici, soprattutto in periodo serale/notturno, con conseguente aumento del rischio che si verifichino (come accaduto l’estate scorsa) episodi di micro criminalità (sempre più frequante tra i giovani), chiediamo un quadro della situazione”.

L’assessore Barbara Pasquali ha tracciato un quadro della situazione: “Il problema ci sta a cuore e non lo minimizziamo. Sono episodi da non sottovalutare. L’attenzione delle forze dell’ordine è alta. Gli episodi che si verificano in città riguardano tutta la provincia. Il bottino sono sempre poche decine di euro provocando danni ingenti. Dopo l’ultimo episodio ho chiesto la convocazione di un comitato in prefettura e si riunirà il 10 di marzo e chiederemo che il servizio sia capillare”.

Il comandante della polizia locale Igor Aloi presenta l’attività della municipale: “Pur mettendocela tutta, il nostro organico non ci consente di presidiare sulle 24 ore. Siamo impegnati in diverse attività, in particolare con Tpl in accordo con i Comuni di Finale e di Loano svolgendo controlli sugli autobus di linea che ha portato a esiti incisivi”. Sarà implementato il servizio di videosorveglianza con un sistema di lettura targhe per monitorare gli ingressi e le uscite sul territorio: “Il sistema è interamente funzionante e viene usato anche dalle forze dell’ordine. L’attenzione è massima“. A breve sarà pubblicato un bando per nuovi agenti di polizia locale.

Simona Sacone, presidente di Tpl Linea, ha presentato le iniziative messe in atto per migliorare la sicurezza in azienda: “Quello che portiamo avanti è di attuare misure che aiutino la sicurezza: i nostri operatori sono dotati di un sistema di chiamata automatica al 112 che prevede anche un sistema di geolocalizzazione del mezzo, per quanto riguarda i verificatori hanno una webcam che svolge azione di deterrente alle aggressioni, nel periodo estivo abbiamo anche guardie giurate private anche se è difficile trovare il personale”.

Il consigliere Maurizio Scaramuzza chiede alla giunta di chiedere più presidio: “I commercianti al mattino hanno paura di andare a lavorare, di andare in negozio e trovarsi i danni. Assessore e sindaco devono insistere con il questore per aumentare le pattuglie“. A questa richiesta fa eco anche il consigliere Aureliano Pastorelli. Dello stesso avviso anche Angelo Schirru: “Il territorio va presidiato il più possibile, è l’unica arma per avere un’azione efficace in termini di sicurezza”.

Il consigliere Marco Ravera: “Come amministrazione abbiamo il dovere di occuparci anche della sicurezza percepita”. Luca Burlando ha evidenziato: “Stiamo attenti a non spostare il problema da un luogo a un altro. Serve un presidio delle zone e razionalizzazione delle risorse disponibili“. Luca Aschei chiede un intervento deciso: “La situazione è da affrontare, mi chiedo se non si può chiedere al prefetto di intervenire sugli accessi alla città“.