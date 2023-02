Savona. Proseguono i danni causati dal forte vento a Savona: intorno alle 13 di oggi pomeriggio si è staccata la guaina impermeabilizzante dal tetto dell’edificio del Dopolavoro Ferroviario in via Pirandello.

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco intervenuti, è stata chiusa la strada dalla rotonda tra largo Folconi e via Pirandello fino all’incrocio con via Collooìdi.

Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico.