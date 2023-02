Savona si anima per San Valentino: bar, ristoranti e negozi con proposte a tema. Visite speciali anche nei siti culturali della città

Savona. La città della Torretta torna, come lo scorso anno, a festeggiare San Valentino popolandosi di cuori e romanticismo. I bar, i ristoranti e i negozi che aderiscono all’iniziativa ribattezzata #LoveInTheCity proporranno menù e vetrine a tema, il tutto arricchito da un contest. Non mancheranno anche occasioni speciali “a due” per visitare i siti artistici-culturali di Savona.

Gli obiettivi delle iniziative pensate da Ascom, Comune di Savona e Diocesi di Savona, sono: “vestire” la città a festa, offrire una calda atmosfera per gli innamorati, sostenere le attività commerciali e far innamorare i cittadini delle bellezze artistico-culturali che abbiamo.

Per promuovere le proposte pensate dai pubblici esercizi, che possono essere cene e aperitivi, Ascom e Comune ospiteranno sui loro canali social l’elenco delle attività aderenti e i menù di ogni bar e ristorante. Tutto deve essere inviato infatti alla mail commercianti.sv@gmail.com entro il 7 febbraio. I negozi della città invece sono invitati a creare una vetrina a tema, quella più originale sarà giudicata da una giuria esterna che decreterà il vincitore in uno speciale concorso. Per partecipare, ogni attività dovrà postare la foto con l’hashtag #loveinthecity sulle pagine social @Scoprisavona (su Facebook) e @ascom (su Instagram), entro il 10 febbraio. La premiazione sarà mercoledì 15 febbraio.

Inoltre, per queste giornate, il Comune e la Diocesi di Savona creano un “pack di coppia” per incentivare la visita delle bellezze artistico-culturali della città. In particolare dall’11 al 14 febbraio sarà possibile visitare il Museo della Ceramica e la Pinacoteca con la promozione “un biglietto per due”. Nella Cappella Sistina inoltre dall’11 febbraio ci sarà l’apertura dell’esposizione di opere in ceramica dal titolo “Il cuore nell’arte e l’arte nel cuore”.

Lunedì 13 febbraio inoltre è prevista l’apertura straordinaria del Museo del Tesoro, dove si trova la cassa lignea con le reliquie di San Valentino. Saranno visibili dalle 15,30 alle 17,30 e martedì 14 febbraio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Domenica 12 febbraio, inoltre, è prevista una Santa Messa in Duomo celebrata da Monsignor Calogero Marino con particolare dedica alle coppie. Sarà alle 10,30.

“Si sta consolidando un bel lavoro di squadra che unisce realtà museali della città e mondo del commercio – è il commento degli assessori Elisa di Padova e Nicoletta Negro -. Orgogliose di questa rete nata lo scorso anno che diventa sempre più ampia”.

Per ravvivare la città in occasione della festa degli innamorati vengono accolte anche altre iniziative in singole vie o quartieri, pensate da singoli o da gruppi di persone che saranno inserite sui canali pubblicitari dedicati. La partecipazione è gratuita.