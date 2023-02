Savona Rugby, successo in rimonta sul Piacenza

Savona. Domenica dalle tonalità biancorosse, con i savonesi che ospitano il Piacenza, formazione che occupa la posizione immediatamente superiore a quella dei liguri.

L’avvio del match è a vantaggio dei padroni di casa, che spingono forte sull’acceleratore sin da subito, raccogliendo al 5’ la prima marcatura con capitan Rossi, e trasformazione di Serra, che si ripete al 21’ con un calcio piazzato.

Il primo quarto di match è quasi interamente gestito dal team savonese, mentre il secondo quarto vede il Piacenza riprendere in mano le redini con palla mossa velocemente e giocate ripetute sulle fasce laterali, ed al 24’ è Gomez a muovere il tabellino ospite, con successiva trasformazione di Trabacchi.

Cambiano gli equilibri, ed ora è il Piacenza a gestire: dopo soli 4’, conclusione perfetta di una lunga azione è la meta di Beghi, imbeccato dal piede preciso di Trabacchi che pennella perfettamente la traiettoria smarcando l’ala dalla pressione difensiva.

Al 35’ è di nuovo Gomez che al termine di un’azione molto confusa toglie ogni dubbio schiacciando l’ovale a ridosso della bandierina. I savonesi reagiscono allo scossone ripresentandosi in zona rossa, ma la difesa piacentina regge l’impatto, e si va al riposo sul risultato di 10 a 17.

La ripresa vede nuovamente il Piacenza allungare, con le due mete segnate al 45’ da Trabacchi (tr. Beghi) ed al 54’ da Castagnoli, portando il risultato sul 10 a 29.

La partita potrebbe essere chiusa, visto il gap tra le due formazioni, ma il Savona ha ancora molto da dire, e l’impatto dei cambi sul match ha un effetto devastante: da qui a fine match saranno i padroni di casa ad imporre il proprio ritmo e stile, con la complicità degli ospiti che in più occasioni si fanno pizzicare dal direttore di gara, costretto ad estrarre anche due cartellini gialli che garantiscono la superiorità numerica alla squadra di casa.

Il Savona ne approfitta, andando in meta per ben tre volte in rapida successione con Franceri, R. Guida e Rossi, ed anche grazie alle precise trasformazioni di Serra il team di casa agguanta il vantaggio a pochi minuti dalla fine.

Ci sarà ancora tempo per l’ultimo tentativo di marcatura del Piacenza, ma sul finire del match, in una maul avanzante che fa gelare il sangue agli spettatori è un giocatore savonese, Giacobbe, ad uscire palla in mano ribaltando il possesso e di fatto sancendo la conclusione di una partita molto fisica, combattuta ed estremamente piacevole. 31 a 29 sul tabellino, ed entrambe le formazioni a testa alta a condividere il terzo tempo.

Un risultato estremamente importante per la formazione savonese, che alla prima stagione in serie B occupa una posizione a metà classifica, ma soprattutto che dimostra la possibilità di confrontarsi anche con team di lunga esperienza in questo campionato.

Ora per i biancorossi la concentrazione è già puntata alla difficile trasferta di Capoterra, che oltre alla logistica complicata dal viaggio in Sardegna li vedrà impegnati contro una formazione che ha dimostrato di poter contendere le prime posizioni della classifica.

Le formazioni giovanili hanno visto impegnata l’Under 15 condivisa con il Cogoleto ed allenata da Gaggero, Bernat e Franceri, imbattuta da inizio anno, e l’Under 13 condotta da Bruzzone e Frezzati vittoriosa al termine di un bel match con i Reds Imperia che ha visto esprimere un gioco di ottimo livello che si è accompagnato da una disciplina esemplare, così come si riscontra durante gli allenamenti settimanali.

Grande lavoro anche per il minirugby gestito da Barisone, che vede impegnati i bambini dai 4 ai 10 anni e che da inizio anno vanta un gran numero di nuovi iscritti.

L’Under 17 di Rossi e Nani sarà impegnata domenica prossima contro l’Alessandria, alla rincorsa del

secondo posto in classifica.