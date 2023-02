Savona, Re Cicciolin si prepara a chiudere il Carnevale 2023: il 26 febbraio la consegna della chiavi della città

Savona. Un ritorno alla grande del Re del Carnevale di Savona. Cicciolin arrivato da mare come tradizione a fine gennaio, non si è dato tregua, con la sua corte ha girato in lungo e in largo per portare gioia e allegria nelle scuole, nelle Rsa, nei numerosi carnevali festeggiati nelle piazze e, da quest’anno, anche nella sua casa allestita nell’atrio del Brandale. Sono i soci della “A Campanassa” che con grande impegno hanno permesso tutto questo: un vero risveglio, dopo il lungo letargo imposto dal Covid.

Con encomiabile dedizione e impegno Cicciolin e la sua Corte hanno visitato la casa dei nonni a Carcare e a Varazze, la casa Bagnasco e il Noceti al Santuario, presenziato e sfilato a Loano, Borghetto, Valleggia, Mondovì: presenti anche all’investitura di Re Peperone a Carmagnola e ancora hanno alzato il vessillo della Città di Savona a Modena, a Novara, a Cairo Montenotte, a Vado Ligure, ecc.

Numerose scuole hanno portato i bimbi nella torre antica, la Torre del Brandale, ove hanno incontrato nell’atrio appositamente allestito come “Casa di Cicciolin”, la Maschera di Savona – il Re del Carnevale – e fatto domande impertinenti, curiose, come sempre divertenti sugli aspetti più disparati del Carnevale.

Affaticato ma sicuramente felice per il ritorno all’abbraccio dei piccoli fans, dei genitori, dei nonni, delle famiglie, delle persone, domenica 26 febbraio alle 15.30 Cicciolin riconsegnerà al sindaco della Città, nell’atrio del Brandale, le chiavi della Città ricevute a inizio carnevale. Ci sarà spazio ancora per un pomeriggio di festa e lancio di dolciumi a tutti i bimbi e perché no anche ai genitori e nonni, chiudendo questo anno bellissimo.

Il Carnevale 2023 sarà così concluso. Re Cicciolin, però, tornerà all’apertura del prossimo carnevale, con la consapevolezza che il 2024 sarà l’anno delle celebrazioni del centenario dell’Associazione A Campanassa.

L’entusiasmo di queste giornate e la riflessione sulla straordinaria partecipazione di quaranta gruppi diversi, provenienti da ogni parte d’Italia, ha riacceso la voglia di crescere e già nelle sale dell’Associazione si parla di una edizione del Carnevale 2024 “commemorativa”, con lo scopo di far rivivere, nella modernità, l’antico e glorioso Carnevale degli anni cinquanta dello scorso secolo. Far rivivere, cioè, riportare nella Città della Torretta il Carnevale che viene raccontato dai meno giovani che hanno vissuto quegli antichi anni in cui anche a Savona i carri carnevaleschi percorrevano le vie della Città, con lancio di stelle filanti, coriandoli, balli, canti e musica allegra.

Il Carnevale 2023 praticamente non è ancora terminato e l’A Campanassa è già al lavoro per il Carnevale 2024: già si parla dell’anno che verrà, con ciò sostanziando il vero grande miracolo opera di Re Cicciolin e della sua Corte. Essere tornato in grande spolvero al coinvolgimento della Città e del territorio – dopo lo stop forzato della pandemia – e soprattutto aver riacceso l’entusiasmo in chi del tutto volontariamente porta un sorriso ai bimbi, agli anziani nel pieno rispetto dei valori di questa storica Associazione della Città, ben delineati ormai cento anni fa dai padri fondatori che tanto amavano Savona.