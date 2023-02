Multe a Savona, nel 2023 previsto +30% (500mila euro) degli incassi: “Possibile perchè ci sono più agenti”

Savona. Nel bilancio di previsione 2023 del Comune di Savona è previsto un incremento del +30% (500mila euro) del ricavato dalle sanzioni per infrazioni del codice della strada: si passa da 1,7 milioni lo scorso anno, a 2,2 milioni stimati per quello in corso.

Parte dell’incasso verrà investito per la sostituzione e l’ammodernamento della segnaletica (160mila euro). per l’acquisto di beni a fine di potenziare le attività di controllo e accertamento (160mila euro), per la sicurezza stradale (318mila euro).

“Non ho mai assistito a un incremento del 30% delle previsioni per le sanzioni al codice della strada. E’ noto che la quasi totalità delle multe in città sono fatte per violazione della sosta, quindi non è vero che non esiste un problema parcheggi, come era stato detto dall’amministrazione, si dà invece conto che ci sarà una sosta selvaggia e si dovranno fare le multe, questo bilancio certifica che ci sarà un evidente problema”.

L’aumento è stato giustificato dall’assessore al bilancio Silvio Auxilia con le nuove assunzioni: “L’incremento del personale della polizia locale avvenuto nel 2022 porta a un incremento di incasso per le sanzioni. Non se ne fanno di più, prima mancavano gli agenti per farle”.

“La risposta dell’assessore è inquietante – ha commentato Orsi -. Visto che sono stati assunti più vigili ci saranno più multe, la giunta dà indicazione alla polizia locale di occuparsi di fare multe piuttosto che presidio sul territorio. I vigili servono per presidiare il territorio”.