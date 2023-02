Savona, la minoranza chiede alla giunta di revocare la delibera sulle pedonalizzazioni: “Ripercussioni negative”

Savona. La minoranza comunale di Savona deposita una mozione e chiede di fare marcia indietro sulle pedonalizzazioni “per evitare ripercussioni negative sul tessuto cittadino”.

I primi firmatari del documento, con il quale viene chiesto al sindaco e alla giunta di revocare la delibera 1/2023, sono i consiglieri di PensieroLibero.zero (Fabio Orsi e Daniela Giaccardi), poi alla richiesta si sono uniti tutti i consiglieri di minoranza (Maurizio Scaramuzza, Manuel Meles, Massimo Arecco, Pietro Santi, Federico Mij, Ileana Romagnoli, Renato Giusto, Andrea Frigerio) esclusi Luca Aschei e Angelo Schirru. La discussione si svolgerà nel prossimo consiglio comunale, convocato il 16 febbraio. Nel frattempo, si riunirà la seconda commissione consiliare, su richiesta della minoranza per chiedere alla giunta chiarimenti in merito alla mobilità cittadina.

Progettazione, sicurezza, viabilità sono i temi al centro del documento. La principale critica è la mancata revisione del piano del traffico: “Tali interventi – spiegano nel documento i consiglieri – non sono stati preceduti da una completa redazione del PUMS, né dei suoi strumenti attuativi, ma appaiono del tutto estemporanei. Non risulta che tali scelte siano state precedute dalla redazione di progetti in fase esecutiva per la realizzazione di parcheggi di cornice/cintura né siano stati avviati studi di progettazione in relazione a parcheggi sotterranei”.

Nel mirino anche le conseguenze che – secondo i firmatari – si sono avute sulla viabilità: “Le scelte operate hanno comportato un sensibile aggravio del traffico e dell’insalubrità nelle strade ed aree limitrofe, ed in particolare Piazza Mameli, Piazza Diaz, Piazza Saffi, sebbene non risulti che la Giunta abbia disposto monitoraggi attenti sia sui flussi di traffico, sia sulle rilevazioni della salubrità dell’aria”.

Sotto accusa anche nessuna operazione di riqualificazione per rendere più attrattive le zone interessate: “Alcune vie, ad esempio Corso Italia, risultano del tutto spopolate e non sono stati neppure realizzati lavori propedeutici a migliorare il decoro urbano indispensabile quando si pensa di realizzare una via pedonale. In assenza di tali interventi, compreso un miglioramento dell’illuminazione e della sorveglianza, si è già assistito a fenomeni di aumento della illegalità tipica di aree che non sono presidiate e vissute dalla popolazione”.

La richiesta, diventata così formale, arriva dopo giorni in cui si sono susseguite le critiche al piano predisposto e realizzato, a partire dal 16 gennaio, dall’amministrazione comunale. Le strade coinvolte sono state via Ratti, corso Italia (da via Paleocapa a via dei Vegerio), via Mistrangelo e, infine, ieri, via Manzoni (da via Paleocapa a via Santa Maria Maggiore). La polemica si è incendiata con la chiusura di corso Italia. I cittadini hanno lanciato una petizione per chiederne la riapertura che ha raggiunto in pochi giorni centinaia di firme.