Savona, il gommista delle Fornaci costretto a spostarsi: “Impossibile lavorare con la pista ciclabile davanti”

Savona. Dopo 60 anni il gommista delle Fornaci di Savona è “costretto” a spostarsi. “Con la pista ciclabile davanti all’attività è impossibile lavorare. Prima avevamo lo spazio, ora ci dovremmo mettere o sul marciapiede, sulla pista o in strada. E’ pericoloso per chi passa davanti”.

Il titolare Andrea Di Giano racconta il prezzo che ha dovuto “pagare”. La pista ciclabile collega le Fornaci (inizia poco prima dell’intersezione con corso Vittorio Veneto con via Cilea) e Vado Ligure passando da Zinola e fa parte del progetto di restyling del fronte mare di ponente.

Il trasferimento a fine febbraio e poi l’apertura a marzo in via Braja: “Due anni fa, avevamo chiesto al Comune che venisse interrotta davanti alle attività, come è stato fatto a Genova, ma non siamo stati ascoltati”. Da qui, dopo i primi mesi, la decisione di lasciare il quartiere.

La pista ciclabile è stata ultimata in quella zona a luglio dello scorso anno: “Tutte le volte che entriamo e usciamo con i mezzi è pericoloso per le biciclette che passano, siamo noi dalla parte del torto. I vigili venivano spesso per chiederci di spostare le macchine e quindi abbiamo dovuto trovare una sistemazione alternativa”.