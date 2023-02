Savona, il 24 e il 25 febbraio torna il Desbarassu: in piazza del Popolo parcheggio gratis per un’ora

Savona. Venerdì 24 e sabato 25 febbraio torna, a chiusura del periodo dei saldi, il Desbarassu, la due-giorni di shopping e promozioni che Ascom Confcommercio organizza in collaborazione con il Comune di Savona. Spazio anche allo sport nel pomeriggio del sabato grazie al Golf Club Albisola che nel tratto di corso Italia recentemente pedonalizzato darà la possibilità di provare il golf su un green artificiale.

“L’amministrazione è molto attenta nel supportare le iniziative commerciali che in questo periodo di crisi hanno bisogno di tutto l’appoggio necessario – dice l’Assessore al Commercio Elisa Di Padova – per questo motivo abbiamo previsto anche per questa edizione la concessione del suolo pubblico a titolo gratuito negli spazi antistanti gli esercizi commerciali”.

L’assessore aggiunge che nelle vie pedonalizzate “è prevista la possibilità da parte dei negozianti di allargare l’esposizione anche alla sede stradale, inoltre, per incentivare l’afflusso di persone dalla periferia e da fuori Savona, abbiamo previsto di allargare di mezz’ora la sosta gratuita nel parcheggio di piazza del Popolo. I primi 60 minuti quindi, sia venerdì sia sabato, saranno senza ticket. Tra Desbarassu e l’iniziativa Art&Ciocc con i maestri cioccolatieri sarà un fine settimana da vivere appieno nel cuore della nostra città”.

Per quanto riguarda il golf, invece, l’iniziativa di sabato pomeriggio sarà solo un assaggio di una manifestazione ben più ampia alla quale ci si potrà iscrivere già a partire dal 25 febbraio.

Spiega l’assessore allo Sport Francesco Rossello: “Il 15 aprile a Savona si svolgerà la prima edizione di Golf in ti caruggi organizzata dal Golf club Albisola. Sarà un’occasione per provare il golf anche per i neofiti attraverso un evento originale che si svolgerà per le vie della città. L’evento sarà lanciato con una serie di iniziative, a partire proprio da quella di sabato in corso Italia”.

“Siamo felici che l’iniziativa di Ascom Confcommercio Savona, in collaborazione con il Comune di Savona, continui ed aumenti la sua offerta – dichiara invece Laura Chiara Filippi, presidente Ascom Confcommercio – Questa edizione, nonostante alcune chiusure di attività commerciali nel fine anno, conta un numero più elevato di attività aderenti; un segnale che, anche se piccolo in termine di numeri, che ha un grande significato. Questo segnale sta a sottolineare che i commercianti si mettono sempre in gioco e sono sempre pronti ad abbracciare iniziative per la loro città. Ultima novità è anche l’opportunità accordata dall’amministrazione (che ringraziamo) alla nostra richiesta di poter occupare gli spazi delle nuove vie pedonali con le attività che aderiranno all’evento. Un percorso sempre costantemente al fianco dei commercianti che Ascom Confcommercio Savona persegue da anni e, per questo, ringrazia tutti coloro che hanno accettato questa nuova sfida ed i clienti che speriamo affollerano la nostra città per una giornata a pieno shopping grazie anche alla concomitanza con altre iniziative”.