Savona, i residenti di Valloria e Villetta: “Attraversamenti pedonali non sicuri, le auto corrono”

Savona. Mancanza di parcheggi e sicurezza in via Amendola. Sono le criticità presentate da alcuni residenti all’amministrazione comunale durante l’incontro al circolo Artisi. Presenti gli assessori Lionello Parodi, Francesco Rossello, Gabriella Branca, Barbara Pasquali e il comandante della polizia locale Igor Aloi.

In via Amendola era stato installato un segnalatore di velocità, ma i residenti chiedono “un intervento più forte perché le auto corrono ed è pericoloso, in zona ci sono scuole e giardini”. I dossi non si possono mettere perché passano gli autobus, sarà valutato un attraversamento pedonale rialzato. Il velox fisso invece non può essere messo. Un’altra residente aggiunge: “Le strade in questi quartieri vengono usate come piste”.

Nel mirino dei presenti anche il bollino per residenti. Il costo è di 5 euro per un anno: “Costa quando tre ore di parcheggio a pagamento”. L’assessore Pasquali ha spiegato che l’intenzione è fare un nuovo piano della sosta. Sui parcheggi di cintura Rossello ha aggiunto che sarà necessario predisporre delle navette, oltre a sfruttare piazza del Popolo c’è anche l’ipotesi di realizzare posti auto dall’area di Funivie.

Tra le proposte per aiutare la mobilità cittadina tra il centro e i quartieri Villetta e Valloria degli ascensori: “Abbiamo difficoltà a farle a causa dei vincoli burocratici – ha spiegato Rossello -. Le opportunità ci sono nella riqualificazione di alcune aree”.