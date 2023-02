Savona, disteso a terra in stato di alterazione: rifiuta i soccorsi e si scaglia contro i carabinieri

Savona. Nella serata di ieri la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri ha ricevuto una richiesta di intervento, relativa ad un uomo in difficoltà e disteso a terra in mezzo alla strada in corso Vittorio Veneto a Savona.

I carabinieri della stazione di Celle Ligure, intervenuti sul posto, hanno constatato la presenza di un cittadino straniero in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, che, con fare aggressivo e minaccioso, si è rifiutato ostinatamente di sottoporsi alle cure del personale sanitario, militi della pubblica assistenza e automedica del 118.

I militari, dopo le prime verifiche e avendo appurato che l’uomo abitava poco distante, si sono resi disponibili a riaccompagnarlo a casa, ma il quarantenne, in risposta, li ha aggrediti con violenza e senza motivo.

La pattuglia ha tentato di riportare il soggetto alla calma, purtroppo senza successo, anzi lo straniero ha continuato a inveire contro di loro, minacciandoli e arrivando allo scontro fisico. Vista la situazione i carabinieri si sono visti costretti a chiedere rinforzi e, con non poca fatica e assieme ai colleghi accorsi a supporto, alla fine sono riusciti a bloccare e contenere l’uomo.

Il 40enne è stato quindi arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e verrà processato presso il Tribunale di Savona con rito direttissimo.