Savona Disarmo assente al presidio pacifista in piazza Mameli: “In disaccordo con la partecipazione di alcune organizzazioni”

Savona. Il collettivo Savona Disarmo comunica che oggi (24 febbraio) non sarà in piazza Mameli per il settimanale presidio pacifista/antimilitarista contro tutte le guerre come sempre fatto da oltre un anno a questa parte. “Non ci saremo perché alcune delle organizzazioni che saranno in piazza per l’iniziativa lanciata dal Tavolo per la Pace non si conciliano con le nostre posizioni anti militariste e la nostra più completa opposizione all’invio di armi”, spiegano.

“La presenza in piazza di organizzazioni che mantengono ambigue posizioni su questi punti riteniamo sia superflua e assolutamente non gradita – aggiungono -. Chi continua a pensare che vendere armi a paesi che attuano repressioni sulla propria popolazione o che a loro volta finanziano o vendono armi a paesi in guerra, può starsene certamente a casa ed evitare di spacciarsi pacifista per una manciata di voti o di tessere”.

“La pace non si ottiene con i missili, ma con le trattative – evidenziano da Savona Disarmo – Ribadiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le popolazioni che subiscono la guerra in ogni angolo del pianeta e ribadiamo il fatto che i soldi e i finanziamenti per la guerra e per le armi si trovano sempre, a scapito degli investimenti sul sociale, la sanità, l’istruzione, la previdenza e quant’altro possa in qualche modo essere di pubblica utilità. Denunciamo la scomparsa da ogni discorso o intervento dei leaders mondiali delle parole pace, tregua e trattativa. Guerra alle guerre, a chi le arma e a chi le sostiene”, concludono.