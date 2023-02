Savona, crollata la vetrata della palestra di via Trincee: intervento dei vigili del fuoco

Savona. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vetrata del palestra di via Trincee a Savona.

E’ successo intorno alle 13 di oggi pomeriggio quando a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento la vetrata è crollata.

Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti gli operai del Comune di Savona e la polizia locale.

Dopo aver messo in sicurezza la parete, l’area è stata transennata.

E’ il secondo intervento per maltempo oggi a Savona: intorno alle 14 la chiusura di via Pia in seguito alla caduta di alcune tegole di un palazzo.