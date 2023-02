Savona, controlli della polizia: due sale giochi violano i limiti orari di accensione delle slot machines

Savona. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona, in questi ultimi giorni, nel capoluogo, la Polizia di Stato ha realizzato ulteriori servizi straordinari, che hanno visto impiegati i poliziotti delle Volanti, della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Come di consueto, questi servizi, che si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati in varie zone della città, tra cui, Piazza del Popolo, Piazza delle Nazioni, Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Via delle Trincee, la Darsena e via Trilussa.

Nel corso dei vari posti di controllo realizzati, sono state identificate oltre un centinaio di persone, decine di veicoli e due sale giochi, dove sono state rilevate violazioni in tema di orari di accensione delle slot machines.

Nella zona di Piazza Eroe dei Due Mondi, i poliziotti hanno individuato un venticinquenne, pregiudicato, di origini gambiane, già destinatario di Ordine di Espulsione del Questore di Savona, che è stato denunciato ed accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Roma, da dove sarà espulso dal territorio nazionale.

Nella stessa occasione, sono stati controllati altri due cittadini stranieri, un gambiano ed un ivoriano, rispettivamente di venticinque e trentatré anni, denunciati perché irregolari sul territorio.

Nella zona di Piazza del Popolo, tra le persone controllate, anche un trentacinquenne, italiano, destinatario di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Savona, che per questa violazione è stato denunciato.