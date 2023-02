Savona con il portiere a centrocampo. Barbara: “Fatto anche il guardalinee, sempre a disposizione”

Savona. Il secondo portiere Edoardo Barbara ha dovuto giocare titolare come esterno di centrocampo nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Liguria. Un elemento che sintetizza senza bisogno di troppi altri discorsi il momento dei biancoblù. Nonostante una formazione ancora più del solito “di emergenza”, gli striscioni hanno vinto 2 a 1 (andata 1 a o per il Pra’ FC) e perso soltanto ai rigori, contro una formazione che in campionato occupa il secondo posto.

“Il mister mi ha fatto i complimenti. Per questa squadra ho fatto anche il guardalinee. Peccato per l’esito dei rigori ma è una partita che è andata bene. Puntiamo sempre a dare il massimo nonostante la situazione in cui siamo“, commenta il giovane classe 2004.

“Ancora a centrocampo? – prosegue – Non lo so, io sono a disposizione totale. Il nostro obiettivo sono i play off e per questo daremo battaglia fino all’ultimo“. In questa chiave sarà fondamentale vincere contro l’Albissole domenica. Partita in programma alle 15 allo stadio “Faraggiana” tra due formazioni che pochi anni fa si sfidavano sul palcoscenico della Serie D.