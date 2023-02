Savona Calcio, oggi contro la Spotornese l’ultima chiamata playoff: la partita più importante però continua fuori dal rettangolo verde

Savona. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Augusto Briano” andrà in scena l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi saranno Savona e Spotornese, due formazioni le quali stanno vivendo dei momenti di forma speculari.

I biancazzurri infatti, nelle ultime quattro partite, hanno ottenuto l’esaltante bottino di tre vittorie ed un pareggio, questo mentre gli Striscioni guidati da mister Frumento sono riusciti ad imporsi soltanto in un’occasione (contro la Veloce, ndr) nelle ultime nove gare di campionato. Proprio come accaduto domenica scorsa un altro motivo di interesse dell’incontro sarà la contrapposizione tra due tifoserie organizzate: gli ultras biancoblù da una parte e i Drunkerz dall’altra.

La partita più importante tuttavia, per quanto riguarda le sorti del Vecchio Delfino, sembrerebbe ancora una volta essere quella che si sta disputando fuori dal rettangolo di gioco. Il presidente Massimo Cittadino, dopo la rivelazione della creazione di un nuovo sodalizio, ha dichiarato di voler proseguire per la sua strada ristrutturando l’organigramma e il parco giocatori dell’attuale Savona, questo mentre continuano i movimenti per la creazione di un club determinato a porsi come alternativa a quello attuale.

In seguito all’annuncio della necessità di pazientare ancora prima di vedere la nuova società costituirsi ufficialmente è tuttavia emersa un’ulteriore novità: delle figure di spicco del panorama commerciale savonese, dopo aver manifestato la volontà di contribuire al progetto, nei prossimi giorni si incontreranno con i futuri soci per finalizzare il proprio interesse.

Dentro e fuori dal campo prosegue dunque l’avvicinamento al match del Vecchio Delfino: tra poche ore, contro la Spotornese, prenderà il via una delle sfide di cartello della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria.