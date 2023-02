Savona Calcio, nuova proprietà in arrivo? Maddalena sorpreso: “Non ne sapevo nulla, ho scoperto di questa possibilità dai giornali”

Savona. È notizia di ieri la manifestazione d’interesse dell’imprenditore Carlo Galati nei confronti delle sorti del Savona Calcio, società per il momento di proprietà della una cordata romana alla quale fa riferimento l’avvocato Massimo Cittadino. Nella giornata odierna, sul fronte della trattativa, non sono emerse novità.

In casa biancoblù tuttavia c’è chi si è detto sorpreso da questa nuova possibilità balzata all’onore della cronache e, a farlo, è stato nientemeno che Umberto Maddalena, attuale vicepresidente del Vecchio Delfino. “Ho appreso dai giornali quel poco che so – ha dichiarato il dirigente – la notizia è stata come un fulmine a ciel sereno. Vedremo gli sviluppi, per il momento non sono ancora stato contattato dal presidente Cittadino. Per il momento resto in attesa di sapere qualcosa di più.”

In seguito Maddalena ha preferito concentrarsi sulla partita che sabato vedrà il Savona impegnato al Briano nel derby contro lo Speranza allenato dall’ex Davide Girgenti: “Sabato mi aspetto una bellissima partita, sarà un derby e i match con questa connotazione sono sempre molto sentiti. Mi auguro sia una bella sfida.”

Infine il dirigente dei biancoblù ha concluso il proprio intervento affrontando la questione stadio: “Noi potremmo andarci ad allenare al Bacigalupo però specialmente di giorno, di sera no perché dovremmo stipulare un contratto per ripristinare le utenze elettriche il quale risulterebbe davvero troppo oneroso. Il Comune dovrebbe riuscire ad ultimare i lavori per tornare ad utilizzare la struttura per le partite casalinghe entro la prossima estate, speriamo.”