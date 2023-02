Savona Calcio. Frumento e lo staff tecnico scaricano Cittadino: la lettera di dimissioni anticipate

Savona. Una notizia che ha del clamoroso. Il tecnico Ermanno Frumento e componenti dello staff hanno già rassegnato le dimissioni per la prossima stagione sportiva. Il motivo? “Per permettere di pianificare con anticipo la futura struttura societaria” si legge dal testo. Massimo Cittadino ha voluto ringraziarli pubblicamente: “Sono persone meravigliose che hanno dato tutto ma in ogni caso avrei provveduto a rifondare tutto. In base alla questione dello stadio e di una possibile matricola sceglieremo lo staff tecnico“.

Ecco il contenuto:

“I sottoscritti:

– Ermanno Frumento in qualità di allenatore;

– Simonetta Barberis in qualità di segretaria;

– Giampaolo Pellegrino in qualità di magazziniere;

– Andrea Delfino in qualità di massaggiatore

della ASD Savona 1907 FBC informano la proprietà di aver deciso di rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni dai rispettivi ruoli con il termine della stagione sportiva 22/23. Tutto questo per permetterVi di pianificare con anticipo la futura struttura societaria per la prossima stagione 23/24. RingraziandoVi per la fiducia accordataci, inviamo cordiali saluti”.

Nella lettera consegnata all’indirizzo elettronico delle società e di Massimo Cittadino, tuttavia, non figura il nome del dirigente Umberto Maddalena. Il diretto interessato ha spiegato la motivazione: “Ero al corrente della comunicazione che fa seguito a un dialogo continuo con Ermanno e tutto lo staff. Non capisco perché dovrei dimettermi se non sono socio, non faccio parte del consiglio direttivo, non percepisco rimborsi a qualsiasi titolo denominabili, ho la tessera di dirigente della federazione che vale un solo anno e non è tacitamente rinnovabile, avendo deciso con tutto la staff di assistere la squadra fino alla fine del campionato”.