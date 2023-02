Savona Calcio, al via una settimana importante sul fronte “nuovo club”: nei prossimi giorni attese novità significative

Savona. Cresce l’attesa per la buona riuscita di un progetto che si prefigge l’obiettivo di ridare al Savona Calcio la credibilità e il prestigio al momento smarriti. L’annuncio lasciato trapelare durante la scorsa settimana circa la strutturazione di un nuovo sodalizio ha riacceso la fiammella della speranza in città, una piazza desiderosa di tornare a sognare in grande lasciandosi alle spalle diverse stagioni tormentate.

In tal senso il messaggio recapitato domenica dai tifosi all’attuale proprietà è stato chiaro: “Solo per la maglia”. I supporter del Vecchio Delfino sono infatti accorsi in gran numero allo stadio “Faraggiana” per assistere al match contro l’Albissole, ma ci hanno tenuto a sottolineare come il loro sostegno fosse indirizzato soltanto allo splendido gruppo formato da Ermanno Frumento ed i suoi giocatori.

Cosa potrebbe accadere se nascesse un nuovo club con velleità di rappresentare il Savona? Chi ne entrerebbe a far parte? La deadline per trovare delle risposte ai precedenti quesiti sembrerebbe essere stata fissata entro il termine di questa settimana. Un po’ di pazienza dunque e poi verrà svelato se prenderà vita una nuova rappresentazione del Vecchio Delfino: i tifosi attendono fiduciosi, novità significative sono attese nei prossimi giorni.