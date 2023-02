Savona, auto vandalizzata in corso Tardy e Benech. Residenti e negozianti chiedono “più controlli”

Savona. Auto vandalizzata nella notte a Savona e riemerge il problema sicurezza legato alle zone Corso Tardy e Benech e Santa Rita.

Il mezzo, una Panda, si trovava parcheggiato proprio in corso Tardy e Benech e questa mattina è arrivata l’amara sorpresa per la proprietaria: vetri sfondati (probabilmente per cercare di rubare qualcosa all’interno). Sul luogo dell’accaduto si sono recati gli agenti della polizia locale, impegnati nelle indagini.

Un episodio apparentemente isolato, ma non per residenti e commercianti della zona, già autori di un esposto, presentato lo scorso anno e correlato da 600 firme, per chiedere “maggior sorveglianza sia da parte degli organi di polizia sia a livello sanitario, prima che la situazione precipiti e si arrivi ad un punto di non ritorno”.

“Purtroppo, – ha spiegato una commerciante ai microfoni di IVG.it (è stata lei ad accorgersi dell’atto vandalico e ad avvisare le forze dell’ordine), – in questa zona si ritrovano spesso vagabondi e senzatetto. Un problema che si riduce da ottobre a gennaio, a causa del gelo, ma che cresce man mano con l’arrivo dei mesi caldi”.

“Le forze dell’ordine fanno tutto il possibile, ma non basta. Serve qualcosa di più e stiamo valutando l’ipotesi di presentare un nuovo esposto in merito”, ha concluso.