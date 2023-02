Savona, al liceo Della Rovere il riconoscimento internazionale dell’Istituto Cervantes

Savona. In occasione di una conferenza nazionale dei referenti DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) svoltasi lo scorso 23 febbraio a Milano, l’Instituto Cervantes di Milano ha consegnato una targa al liceo statale “Giuliano Della Rovere” di Savona, che viene riconosciuto come sede ufficiale per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Il liceo, infatti, è sede riconosciuta di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua spagnola, con un numero di partecipanti all’esame che si attesta intorno ai 200 iscritti.

Ogni anno il liceo Della Rovere è sede di questi esami (i prossimi test si terranno nel maggio del 2023) a cui accedono studenti interni ed esterni per il conseguimento di certificazioni linguistiche di vario livello. tutti i test sono valutati dall’Instituto Cervantes che applica criteri standard per gli elaborati provenienti da tutto il mondo .

L’Instituto Cervantes è una istituzione culturale pubblica creata nel 1991 dal consiglio dei ministri e dipendente dal Ministero degli affari esteri spagnolo che ha come finalità la promozione e l’insegnamento della lingua spagnola e la diffusione della cultura spagnola e dell’ispanità; è membro dell’EUNIC (European Union National Institutes for Culture – Istituti di Cultura Nazionali dell’Unione Europea).

La targa di Centro di Esame DELE per le certificazioni linguistiche in lingua spagnola è un riconoscimento ufficiale per le scuole che, in Italia, hanno dimostrato il proprio impegno ad innalzare i livelli di conoscenza della lingua spagnola, dando la possibilità a un considerevole numero di studenti e studentesse di acquisire un’ambita certificazione basata su standard internazionali.