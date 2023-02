Savona. A un anno esatto dall’invasione della Federazione Russa all’Ucraina, manifestazione in piazza Mameli a Savona per chiedere a gran voce che “cessino le armi”, per la pace di tutti i popoli. Presenti decine di savonesi e ucraini.

Le associazioni che fanno parte del Tavolo della Pace della provincia di Savona hanno invitato tutti i cittadini che hanno a cuore la pace al presidio: il grido “Pace, pace, pace è risuonato con forza nella piazza savonese, con la richiesta di fermare la guerra e le sue gravi ripercussioni.

Presente il sindaco Marco Russo: “È bello trovarci qui tutti insieme, questa guerra ci ha riportato improvvisamente nel ‘900. È stato un anno lungo e di incontro tra di noi di accoglienza reciproca. La comunità ha dato un valore aggiunto alla comunità savonese. Dobbiamo sempre tenere viva la speranza della pace”.

Poi l’intervento del vescovo Marino: “La mia paura è che di fronte alla guerra rischiamo solo di schierarci e non siamo più capaci di piangere. Per costruire la pace bisogna intercedere, mettersi in mezzo alle parti in conflitto. Accogliere i profughi, raccogliere cibo e farmaci. Bisogna accettare la complessità della situazione, oggi non siamo abituati, la propaganda distingue troppo facilmente la luce dal buio”.

Le associazioni aderenti sono Acli, Aned, Anpi, Anteas, Arci, Pokrova, Bottega della Solidarietà, Caritas, Cgil, Cisl, Emergency, Fivl, Isrec, Italia Cuba, Italia Nicaragua, Legambiente, Libera, Partigiani della Pace, Uaar, Udi e Uil.