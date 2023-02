Savona, a un anno dalla guerra in Ucraina in piazza Mameli un presidio per la pace

Savona. Domani, venerdì 24 febbraio, a un anno esatto dall’invasione della Federazione Russa all’Ucraina, il popolo della Pace della provincia di Savona torna in piazza per chiedere a gran voce che “cessino le armi”, per la pace di tutti i popoli.

Le associazioni che fanno parte del Tavolo della Pace della provincia di Savona invitano tutti i cittadini che hanno a cuore la pace al presidio in piazza Mameli che si terrà dalle 17,30.

Dopo il suono della campana, alle 18, prenderanno la parola il sindaco di Savona, Marco Russo, e il vescovo della Diocesi di Savona e Noli, monsignor Calogero Marino, per ribadire la necessità e l’urgenza che le armi vengano fatte tacere nella martoriata terra dell’Ucraina e per chiedere ai leader europei di riprendere il dialogo. Come ha ricordato Papa Francesco che ha severamente condannato la guerra, ricordando come la minaccia nucleare incomba sul mondo e come sia responsabilità e dovere degli Stati e dei Popoli fermare questa follia.

Le associazioni aderenti sono Acli, Aned, Anpi, Anteas, Arci, Pokrova, Bottega della Solidarietà, Caritas, Cgil, Cisl, Emergency, Fivl, Isrec, Italia Cuba, Italia Nicaragua, Legambiente, Libera, Partigiani della Pace, Uaar, Udi e Uil.