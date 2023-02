Sassello, l’Osservatorio Animalista: “Dopo i cinghiali ora il sindaco se la prende con i colombi”

Sassello. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) si fa portavoce della “preoccupazione di tanti animalisti savonesi, compresi diversi residenti di Sassello, per l’ennesima iniziativa del sindaco contro gli animali”.

“Dopo aver attivato una crudele ed inutile (per sua stessa ammissione) cattura con gabbie ed uccisione di almeno 40 cinghiali presenti nel paese, non trova ora di meglio che prendersela con i colombi ed annuncia di attendere l’autorizzazione (da chi?) di un piano di controllo della loro presenza, in pratica la cattura ed uccisione di un certo numero di esemplari, da sottoporre a necroscopia; la ragione sta, secondo lui, nel fallimento delle campagne di somministrazione di mangime sterilizzante che la sua amministrazione avrebbe attuato negli anni passati”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) si chiede “come mai campagne di sterilizzazione condotte in ormai già molti comuni, anche molto più estesi di Sassello (nel grafico l’andamento in una grossa città emiliana), abbiano ottenuto ottimi risultati, mentre nel piccolo centro storico sassellese no”.

“Le campagne di sterilizzazione vanno condotte con piani ben studiati, che prevedono il censimento e la localizzazione delle colonie, seguite dal calcolo delle necessità di prodotto (granaglie cosparse di nicabarzina) e da precisi calendari e siti di somministrazione; il tutto affiancato da sopralluoghi per individuare eventuali aree da bonificare ed aperture di edifici da sigillare per evitare nidificazione, etc. Ed infine verificare la corretta gestione dei rifiuti urbani, che costituiscono, se non ben segregati, fonte di cibo e di sviluppo numerico per molte specie animali. E’ sicuro il signor Sindaco di aver operato con correttezza tecnica?”.