Santa Corona, De Vincenzi e Liscio si complimentano con la Neurologia: “Vera eccellenza italiana nel trattamento dell’ictus ischemico”

Pietra Ligure. “Desideriamo esprimere i complimenti nostri personali e di tutta l’amministrazione comunale al dottor Riccardo Padolecchia, direttore della struttura complessa neuroradiologia dell’ospedale Santa Corona e direttore del Dipartimento Testa-Collo dell’Asl2, e a tutto il suo staff per i risultati record raggiunti nel trattamento angiografico di pazienti affetti da ictus ischemico”. Lo affermano, in una nota, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Un risultato di vera eccellenza che pone il nosocomio pietrese tra le prime venti realtà italiane in questa specialità. Un traguardo importante di cui essere tutti orgogliosi, fatto di professionalità, impegno, competenza, capacità, lavoro di squadra e anche tanta passione”.

“Una performance di tutto rispetto che, ancora una volta, premia il Santa Corona e il suo Dea di II livello, presidio sanitario più che mai fondamentale per tutto il ponente ligure che non ci stancheremo mai di difendere in ogni occasione e in tutte le sedi”, concludono il sindaco e il consigliere