Sanremo, Iva Zanicchi racconta i “suoi” Festival a IVG: “La mia vita artistica è nata qui”

Sanremo. La notte festivaliera porta sempre sorprese. Incontriamo Iva Zanicchi. Una lunga giornata di lavoro per questa regina della canzone italiana che ha, sempre e comunque, energia da vendere.

“Emozionante, divertente. Sempre bello, – e sì, lei può dirlo. – La mia vita artistica è nata qui. Ho partecipato a 11-12 Festival. Ne ho vinti tre. Sono arrivata terza una volta. Insomma ho grandi ricordi, veramente belli”.

Statuaria. I capelli biondi stanno benissimo su un volto dove il tempo non lascia traccia. Scherza. Alla mano. Una parte fondamentale della vita dell’Aquila di Ligonchio, che vola sempre alto, è stata proprio il Festival di Sanremo.

“Beh certo, altro che sì”. Il marito ci ascolta, sorride, perché ben sa cosa rappresenti l’Ariston, a un passo da noi, per Iva. “Tanta parte di me qui. Della mia vita”, sottolinea ancora mentre le porgono un grande mazzo di fiori chiari come i suoi capelli che ben staccano dal vestito scuro.

C’è una canzone di Sanremo che più ti rappresenta? “Ce n’è una, non tanto per me, quanto per la gente che mi segue, ed è sicuramente ‘Zingara’, certamente questa”, aggiunge.

Iva indica poi il maestro Daniele Ronda, che ascolta la nostra chiacchierata, e vuole che la accenni: “È un bravo cantante che mi segue sempre”. E così sia.

Parte il maestro, emozionato davanti alla cantante. Diamo giustamente un “La”, è il caso di dire, che L’Aquila di Ligonchio chiude alla grande l’attacco. Basta sentirle pronunciare solo “Zingara!”