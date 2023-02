Sanremo, i savonesi Stefano Picasso e Marco Gervino “firmano” lo speciale di Rai3 sul Festival

Savona. Ci sono anche due savonesi tra le “firme” dello speciale nazionale del TGR dedicato al Festival, dal titolo “Sanremo una storia italiana, la fotografia di come è cambiato un Paese”. Si tratta di Stefano Picasso, che ha curato lo speciale insieme a Luca Ponzi, e di Marco Gervino, a cui è stata affidata la conduzione in coppa con Lucia Pescio.

Sarà trasmesso sabato mattina (11 febbraio), su Rai3, dalle 11 alle 12. In diretta molti cantanti, ospiti e non mancheranno le interviste con i protagonisti della 73esima edizione. Ma il Festival non è solo quello che si vede sul palco dell’Ariston, per questo sarà dato ampio spazio a ciò che non si vede: l’atmosfera frenetica pochi minuti prima di andare inscena e l’attesa per ore di centinaia di persone a caccia di selfie e autografi.

I giornalisti del Tgr Liguria andranno a curiosare anche su cosa succede quando cala il sipario, a notte fonda, con le feste che durano fino all’alba, in una città che non si ferma.

Lo speciale accenderà i riflettori anche su tutto ciò che ruota intorno al Festival, per hotel e ristoranti si trattadi una ricaduta economica importante, così come per il mercato dei fiori.