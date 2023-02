Sanremo 2023, Toti sul palco dell’Ariston per premiare Marco Mengoni con Lanterna di Genova

Sanremo. “Complimenti a Marco Mengoni, grazie Amadeus e grazie Gianni per il Festival che ci state regalando”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul palco del teatro Ariston di Sanremo, premiando con la Lanterna in filigrana di Campo Ligure Marco Mengoni, vincitore assieme a The Kingdom Choir della serata dedicata ai duetti.

“Io credo che da questo palco, un po’ come la Lanterna, il faro simbolo di Genova che guida le navi, abbiate provato a dare dei segnali: libertà è stata la prima parola chiave, ma anche condivisione, perché non è scontato condividere tutto quello che c’è stato su questo palco con gli italiani nelle loro case, ma anche qui fuori grazie al palco in piazza”.

“Dopo anni così complessi a causa del Covid essere tutti insieme a partecipare delle stesse emozioni credo sia merito dello sforzo di tante persone”, ha concluso Toti.