Sanità, Sinistra per Savona: “Dalla Regione solo promesse, Toti condivida il piano con i sindaci”

Savona. Non è soddisfatto il gruppo “Sinistra per Savona”, dopo la terza commissione consigliare sulla sanità tenutasi lo scorso lunedì, alla quale ha partecipato il dg dell’Asl2 Marco Damonte Prioli, nominato recentemente direttore generale dell’ospedale San Martino. “Purtroppo – dicono – al di là della sua disponibilità, si è per noi confermata la fumosità della Regione nel campo della sanità”.

“A distanza di anni, le parole d’ordine continuano ad essere ‘faremo’, ‘apriremo’, ‘abbiamo programmato’, ma i problemi, come abbiamo più volte sottolineato, rimangono sul tavolo: dalle insostenibili liste di attesa, per operazioni o esami diagnostici, al rischio depotenziamento del nosocomio savonese. Problemi che questo cambio al vertice rischiano di accentuare”, evidenziano i consiglieri Marco Ravera e Luigi Lanza.

“A questo – proseguono – si aggiungono le dichiarazioni del presidente della Regione Giovanni Toti, che ha sempre declinato ogni invito a relazionarsi col Consiglio comunale, che ci paiono in contrasto con la realtà e il piano sanitario regionale al momento quasi segreto, non condiviso con i territori, con i sindaci, con i sindacati, con le associazioni di volontariato (concetto rimarcato anche dal sindaco Marco Russo, ndr). Ad oggi, infatti, trapelano solo generiche rassicurazioni sul funzionamento dell’angiografo salvavita h24 (eterna promessa), sulla parto anagelsia (la cui assenza porta molte donne a partorire fuori città) e sul punto nascite”.

Per quanto riguarda la fusione con Asl1 imperiese, da Sinistra per Savona commentano: “E’ stata opportunamente negata, ma viene indirettamente confermata dalla notizia della probabile nomina a commissario dell’ex direttore sanitario della stessa ASl 1 dott. Michele Orlando”.

“Le risposte e le ‘promesse’ ricevute in quest’ultimo anno, tuttavia, non ci convincono, per questo continueremo a vigilare e a lottare per la sanità nel nostro territorio e per la difesa del nostro ospedale”, concludono Ravera e Lanza.