Sanità, presidi sanitari per diabetici e farmacie per prenotare i controlli oncologici

Liguria. Prestazioni aggiuntive per i medici del Pronto Soccorso, distribuzione dei presìdi sanitari per i diabetici e prenotazione degli screening oncologici: tre temi della sanità ligure discussi oggi nel corso della seduta del Consiglio regionale.

Il consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di equiparare l’incentivo previsto dal disegno di legge “Omnibus” a tutte le tipologie contrattuali che lavorano nei Pronto Soccorso liguri. Il consigliere ha ricordato che il testo prevede che le prestazioni aggiuntive dei medici dipendenti dei Pronto Soccorso passeranno da 60 a 100 euro all’ora, ma che in quei reparti lavorano in esclusiva anche 30 medici convenzionati del 118 e molti altri medici che prestano lavorano straordinario.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che si tratta di due tipologie differenti e di due diversi ambiti di contrattazione collettiva che non sono conciliabili fra loro e le Regioni, dunque, non hanno strumenti per definire i diversi trattamenti economici.

Il consigliere Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di distribuire i presìdi sanitari per diabetici in tutta la Liguria e che siano le Asl, in un secondo momento, a regolare tra loro la distribuzione dei presìdi agli iscritti nelle proprie anagrafi sanitarie, ma erogati da una Asl differente. Il consigliere ha rilevato che alcuni cittadini hanno difficoltà in farmacia ad ottenere gratuitamente i presidi per il controllo della glicemia (“stick”) in una Asl diversa dalla propria.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che è in via di realizzazione il modello di distribuzione dei presidi sanitari per diabetici sul territorio, che dovrebbe attuato entro il 31 maggio 2023.

Il consigliere Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se sia a conoscenza che risultano “non prenotabili” gli screening oncologici di controllo, che sono indispensabili per intervenire tempestivamente anche per i “follow up” a cui devono sottoporsi periodicamente i pazienti oncologici, e di assicurare l’esecuzione delle attività connesse a tutti i livelli di screening.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato l’organizzazione degli screening precisando che ha intenzione di adottare un sistema più capillare, rispetto alle sole comunicazioni via posta, utilizzando anche le farmacie e ha precisato che, comunque, quando gli screening sono positivi il cittadino viene invitato ad una verifica di secondo livello senza la necessità di una prenotazione.