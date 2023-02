Sanità, Michele Orlando probabile nuovo commissario dell’Asl2 Savonese

Savona. Dovrebbe essere Michele Orlando il nuovo commissario incaricato di “traghettare” Asl2 verso la nomina del nuovo direttore generale. Queste le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore.

Sanremese di 56 anni e figura molto nota nel ponente savonese (la mamma è originaria di Loano e forti sono i suoi legami con l’albenganese), nella sua carriera Orlando ha ricoperto diversi incarichi in Asl1 imperiese, tra i quali spiccano quelli di direttore del dipartimento di staff, di direttore sanitario, di direttore della struttura complessa di programmazione, pianificazione e organizzazione; in seguito è stato direttore sanitario del San Martino di Genova. Attualmente riveste il ruolo di direttore sanitario di Alisa, l’agenzia ligure per la sanità.

Il nuovo commissario, che dovrà essere approvato dal governatore Toti, subentrerà a Marco Damonte Prioli, ex direttore generale di Asl2 e attualmente al vertice dell’ospedale San Martino di Genova. Una nomina, quella di Prioli, avvenuta dopo la scomparsa improvvisa di Salvatore Giuffrida.

Subito dopo l‘annuncio della nomina di Damonte Prioli, si era ipotizzato che ad assumere l’incarico di commissario dell’Azienda Sanitaria savonese sarebbe stato l’attuale Dg di Asl1 Luca Stucchi, che avrebbe avuto quindi il compito di amministrare la sanità delle due province di Imperia e Savona con un incarico “a scavalco”. Nei giorni scorsi, tuttavia, era emersa una questione di incompatibilità: la norma, infatti, vieta ad un manager di essere contemporaneamente direttore generale di due Asl. Ciò a meno che le due Asl in questione non siano destinate ad essere accorpate, ma pare non essere questo il caso (come confermato giusto pochi giorni fa dallo stesso presidente della Regione Giovanni Toti).

In attesa di vedere confermate le indiscrezioni, per conoscere il nome del futuro direttore generale occorrerà attendere che la Regione elabori una nuova “short list” dalla quale “pescare” il nominativo.