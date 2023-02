Liste di attesa, aumentare le convenzioni con i privati: nel bando Asl 2 la Casa della Salute di Albenga

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta, per attenuare il perdurante disagio delle lunghe liste di attesa e per favorire il rispetto della tutela della concorrenza, di indire una nuova procedura di manifestazione di interesse indirizzata a strutture private.

Nel documento discusso in Consiglio regionale si precisa in merito a strutture in grado di supportare la parte pubblica ove questa non riesca a fornire adeguate risposte in termini di riduzione di liste di attesa per diagnostica o prestazioni, una criticità che sta interessando la sanità savonese.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che la manifestazione di interesse relativa a prestazioni di diagnostica strumentale indetta da ALiSa nel 2022 dura 4 mesi dalla stipula dei contratti ed è prorogabile. Ha poi a precisato che l’assegnazione dei budget alle strutture su basa su una tariffa ponderata sulle tipologie di prestazioni e che le Asl, procederanno alla rendicontazione delle attività svolte permettendo, così, ad ALiSa di definire un quadro complessivo delle prestazioni erogate si cui valutare nuove azioni.

Gratarola, infine, ha precisato che nella manifestazione di interesse Asl 2, bandita da Alisa, ha partecipato il centro medico e ambulatoriale “Casa della Salute” di Albenga.

Nella seduta odierna dell’assemblea ligure il consigliere Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative adotterà per superare alcune criticità che costringono i medici di medicina generale a inviare più volte le stesse ricette. Il consigliere ha aggiunto che da circa un mese è stata segnalata l’impossibilità di inviare le ricette cosiddette “ricette bianche” per i farmaci di fascia C, non mutuabili, per una presunta inadempienza contrattuale da parte della stessa Regione.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha precisato che la categoria, in diverse occasioni pubbliche, ha apprezzato il lavoro svolto da Liguria Digitale e ha ricordato che il blocco del 12 febbraio scorso ha interessato tutto il Paese e non era imputabile alla società ligure. L’assessore ha precisato che, comunque, in caso di disservizi i medici possono generare la “ricetta rossa” non dematerializzata. Gratarola ha assicurato che non è mai stata inibita ai medici la prescrizione delle ricette bianche elettroniche per farmaci di fascia C e che non esistono inadempienze contrattuali.

E Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di reperire infermieri pediatrici per rispondere alle carenze di organico e quando autorizzerà un nuovo bando per la categoria. Il consigliere ha rilevato che nel dicembre 2020 il Gaslini fece un concorso per l’assunzione di 52 posti, che nel luglio 2021 l’Istituto deliberò una graduatoria di 208 candidati ma che, con una recente delibera per assumere 5 infermieri pediatrici, la graduatoria è terminata.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha annunciato che l’Istituto Gaslini ha annunciato l’intenzione di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di 32 infermieri pediatrici e che l’istituto è autorizzato a procedere in autonomia per cui si stanno predisponendo gli atti. L’assessore ha precisato che, nelle more del bando, se sarà necessario, si procederà a bandire un avviso per incarichi a tempo determinato.

“Meglio tardi che mai: la decisione di indire un bando per colmare le carenze di organico e assumere 32 nuovi infermieri al Gaslini è una buona notizia, ma i concorsi dovrebbero arrivare prima che l’organico sia in sofferenza. Si sa infatti che spesso le assunzioni dopo i concorsi sono rallentate da blocchi e ricorsi. Ci auguriamo quindi per le prossime volte che determinate scelte vengano fatte per tempo in modo che nel momento del bisogno ci siano già le risposte adeguate. Se invece i concorsi si avviano quando ormai la carenza è conclamata si rischia di far lavorare il personale sanitario in sofferenza. Situazione che con un po’ di buon senso è possibile evitare” ha risposto il consigliere regionale del Partito Democratico.