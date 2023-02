Sanac, l’Rsu punge la Regione: “Situazione fuori controllo, resta lo spettro della chiusura”

Vado Ligure. “Nel merito delle ultime considerazioni apprese sull’attenzione massima e la situazione sotto controllo sulle crisi industriali provinciali da parte della Regione Liguria, la RSU dello stabilimento Sanac di Vado Ligure, azienda da tempo in amministrazione controllata, ricorda che il contesto attuale è quello di un sito produttivo dal 2015 in vendita, al terzo bando di gara andato insoluto, con una prospettiva imminente di stop definitivo della produzione e di cassa integrazione a zero ore”.

La presa di posizione arriva dalla Rsu aziendale sul dibattito in corso per le vertenze industriali della provincia di Savona ancora irrisolte e che per la Sanac di Vado Ligure vede coinvolti una ottantina di lavoratori.

“La Rsu insieme a tutti i lavoratori ricordano che a oggi non si è riusciti ad ottenere un incontro al MIMIT nonostante le innumerevoli richieste e solleciti inoltrati al Ministero da parte delle segreterie sindacali nazionali e provinciali” rincara ancora la rappresentanza sindacale.

“A fronte di tutto questo rinnoviamo la richiesta di un tavolo di confronto permanente regionale in modo tale che ci siano fornite delle adeguate risposte per risolvere questa, quasi decennale, crisi industriale, palesemente fuori controllo” conclude la Rsu di Sanac.

E se è vero che la vicenda investe direttamente il governo e il Piano Siderurgico Nazionale, è altrettanto vero che dalle sigle sindacali di categoria arriva la stoccata alla Regione Liguria sul mancato “pressing” che si dovrebbe esercitare sul Ministero, con riferimento allo stesso programma di riammodernamento e riconversione presentato dai vertici di Acciaierie d’Italia (ex Ilva, quest’ultima storico cliente di Sanac per la fornitura dei refrattari industriali).

Acciaierie d’Italia ha un debito con Sanac di circa 23mln di euro (per la riscossione dei quali sono attualmente in corso i decreti ingiuntivi) e questa situazione potrebbe pesare sulle prossime scelte per la sopravvivenza degli stabilimenti del gruppo, di cui almeno due a rischio chiusura secondo la documentazione in possesso in sede ministeriale.

Tuttavia, anche se ci fosse un cronoprogramma per il rientro di liquidità si tratterebbe di “pura sopravvivenza”, per un anno o poco più, infatti quello che serve – e richiesto dai sindacati – è una azione diretta del governo che possa inglobare la stessa Sanac nella politica industriale di rilancio della filiera dell’acciaio.

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno ribadito, anche dopo una recente discussione avvenuta in Commissione Attività Produttive del Senato, che intanto Acciaierie d’Italia riprenda a fare gli ordini del materiale refrattario al gruppo Sanac e saldi il debito pregresso. E se ormai ci sono forti dubbi su una nuova gara per l’acquisto dell’azienda, per salvaguardare tutti gli asset industriali e tutti e quattro gli stabilimenti attivi in Italia l’unica strada è quella di diventare una vera e propria società partecipata, secondo un modello speculare a quello avvenuto proprio per Acciaierie d’Italia (sotto il controllo di Invitalia).