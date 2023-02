Sabato l’ultimo saluto a Enrico Rembado: “Una vita per Borgio Verezzi, una vera storia d’amore”

Borgio Verezzi. Si terranno sabato 18 febbraio, alle ore 10 e 30, i funerali dell’ex e storico sindaco di Borgio Verezzi Enrico Rembado, per 26 anni, fino al 2011, alla guida del Comune come primo cittadino.

L’ultimo saluto al fondatore del festival teatrale si terrà nella chiesa di San Pietro, mentre il Santo Rosario è previsto domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 17.00 nella camera ardente dell’ospedale di Albenga dove si è spento all’età di 85 anni. Enrico Rembado sarà inoltre ricordato con una cerimonia alle ore 19.00 presso la sala consiliare del Comune, dove la salma arriverà venerdì 17 febbraio.

Al termine della funzione religiosa la salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia al cimitero della sua amata Borgio Verezzi.

Intanto prosegue il cordoglio e la commozione per la scomparsa dell’ex sindaco e direttore artistico del festival per ben 36 edizioni: numerosi messaggi sono arrivati alla famiglia, comprese testimonianze sulla sua persona e sulla sua intensa attività politico-amministrativa al servizio della comunità locale.

L’amministrazione comunale e i dipendenti si uniscono al dolore di Marcella e di Nina, esprimendo a tutta la famiglia sincere condoglianze: “Enrico Rembado oggi ci ha lasciato. Sindaco di Borgio Verezzi per 26 anni, dal 1975 al 2001, con una importante storia di servizio e di guida per tutta la nostra comunità, nel suo lungo percorso di amministratore è stato protagonista di molti fatti rilevanti: dal cambiamento politico con cui ha colto in anticipo la necessità di dare valore alla voce dei cittadini in tempi caratterizzati da una forte presenza dei partiti politici, all’aver garantito a lungo la continuità amministrativa, a beneficio di tutto il paese, evitando quella instabilità amministrativa che nelle piccole realtà spesso significa perdita di esperienze e interruzione di percorsi avviati”.

“L’attuale bellezza e la qualità di vita che caratterizzano Borgio Verezzi, nascono dall’attenzione all’ambiente espressa nei suoi anni da primo cittadino”.

“Non dimentichiamo inoltre il suo impegno lungimirante per la crescita del nostro paese attraverso cultura, economia, turismo e conoscenza, con l’attivazione di tutte le migliori energie e proposte di innovazioni sostenibili: l’intuizione geniale che ha portato alla nascita e allo straordinario sviluppo del festival teatrale di Borgio Verezzi è testimonianza ancora attuale di queste capacità”.

“Molto altro custodiamo fra i ricordi comunitari e personali: la sua storia d’amore con il nostro paese non finisce certamente oggi. Ci sono percorsi che vanno oltre, cammineremo ancora insieme. Grazie Enrico” conclude il messaggio dell’amministrazione comunale.