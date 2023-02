Ruba in un centro commerciale e aggredisce i poliziotti: arrestato un 18enne

Savona. Ruba al supermercato e aggredisce i poliziotti: arrestato un diciottenne di origine marocchina, con precedenti di polizia, con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel tardo pomeriggio di ieri (23 febbraio), le volanti sono intervenute presso un noto centro commerciale, dove il servizio di vigilanza aveva individuato un ragazzo che stava rubando della merce.

Il giovane, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi accompagnato in Questura per accertarne l’identità ed essere denunciato, quando, al momento degli accertamenti, ha aggredito i poliziotti e danneggiato la stanza dove si trovava, prendendo a calci gli arredi e scagliandoli contro gli operatori.

I poliziotti, per fronteggiare l’aggressione, hanno arrestato il diciottenne che, oltre a dover rispondere delle denunce per furto aggravato e violazione delle norme sull’immigrazione, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per “direttissima”.