Ronde della Val Merula: Fabio Andolfi conferma i pronostici

Andora. Hanno preso regolarmente il via, questa mattina dalle ore 7 da via dei Mille ad Andora, i 91 equipaggi ammessi alla partenza della 9ª edizione della Ronde della Val Merula, primo rally della nuova stagione rallystica nazionale organizzato dalla locale Asd Sport Infinity. Ecco come sono andate le prime due prove speciali delle quattro in programma.

PS 1 “Madonna della Guardia” – km 11,00

Lo svolgimento della prima prova speciale conferma i pronostici della vigilia. Fabio Andolfi e Manuel Fenoli (Skoda Fabia – Sport Management) la vincono in 7’11″7 precedendo le analoghe vetture di Riccardo Miele – Erika Pont e di Simone Peruccio – Federico Capilli (XRT Scuderia), staccati rispettivamente di 7″6 e 7″8.

Quarta e quinta posizione per le Fabia di Marco Cortese – Jessica James (XRT Scuderia) e di Dario Bigazzi – Luciano Campanella, con un ritardo di 11″7 e 13″7 dal vincitore. Decima posizione assoluta e primato tra le vetture a 2 ruote motrici per la Peugeot 208 Rally4 di Antonio Annovi e Tatiana Santini (Meteco Corse). La ps, che ha riscosso i consensi unanimi di tutti gli equipaggi ed ha richiamato un folto pubblico, ha subìto un’interruzione per l’incidente, senza conseguenze fisiche per l’equipaggio, occorso alla Peugeot 208 di Gian Antonio e Gianluca Bianco.

PS 2 “Madonna della Guardia” – km 11,00

La superiorità di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli si manifesta anche nella seconda ps: la loro Fabia primeggia in 7’06″9 regolando le consorelle di Riccardo Miele – Erika Pont e di Marco Cortese – Jessica James, rispettivamente a 9″8 e 11″4.

Quarta piazza per Loris Ghelfi – Roberto Ruggeri (Skoda Fabia – P.A. Racing) a 16″3 da Andolfi. Dopo questa prova il pilota savonese guida la gara con 17″4 su Miele e 23″1 su Cortese, che sale al terzo posto a seguito del ritiro, per incidente, della Skoda Fabia di Simone Peruccio – Federico Capilli. Ottava posizione per Antonio Annovi, leader tra le vetture a 2 ruote motrici.

Alle 15,28 l’arrivo in via dei Mille della prima vettura, dopo 205,23 km di percorso, 44 dei quali relativi alla nuova prova speciale “Madonna della Guardia”, da Caso a Villalunga.