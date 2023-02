Rocchettese, l’affetto dei tifosi si fa sentire anche in allenamento

“Lo facciamo per passione” è tra le frasi talvolta abusate nei dilettanti. Chi può affermarlo ad alta voce sono i tifosi della Rocchettese, che hanno incitato la squadra anche ieri sera in occasione di un semplice allenamento. Una testimonianza di affetto non da poco nella settimana dopo la cocente sconfitta nel sentito derby contro il Dego, 4 a 3 per gli avversari dopo che la squadra di Chiola aveva chiuso avanti 3 a 1 il primo tempo.

La squadra rossoblù può contare dalla scorsa stagione su un gruppo rinnovato di tifosi, la Nuova Guardia. Nato dagli storici Roman Bridge Warriors, conta un buon numero di giovani supporter. “Siamo orgogliosi di riceve questo affetto – commenta il dirigente Simone Ferrero – e come società li ringraziamo per il tempo e le risorse spese per spingere una squadra che sta facendo molto bene”.