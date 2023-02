Liguria. Il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme è il nuovo coordinatore della commissione Immigrazione di Anci Liguria.

Lo ha nominato questa mattina l’ufficio di presidenza, in seguito alla rinuncia, per motivi personali e lavorativi, di Giulia Giorgi, consigliere comunale della Spezia. Alla Giorgi va il ringraziamento unanime dell’Associazione per l’impegno e il contributo offerti in questi anni all’intera comunità degli Amministratori locali liguri.

Sasso Del Verme è primo cittadino di Laigueglia dal 2018 ed è consigliere nazionale Anci.

“Ringrazio l’Ufficio di Presidenza per la fiducia accordatami e spero di riuscire a portare avanti il mio compito con dedizione e impegno – afferma Sasso Del Verme – La commissione Immigrazione è quanto mai importante, soprattutto in questo momento storico, in cui rinveniamo segnali importanti da parte del governo per una equa gestione dei flussi migratori”.

La commissione Immigrazione è una delle 18 commissioni di lavoro di Anci Liguria, e si occupa in generale della gestione del sistema accoglienza nei Comuni liguri, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, anche in relazione all’emergenza Ucraina.

Le commissioni tematiche di Anci Liguria approfondiscono questioni riguardanti ambiti specifici della vita di Comuni, Province e Città Metropolitana, interagiscono con le altre Istituzioni e intervengono in rappresentanza dei Comuni ai principali tavoli di concertazione. Inoltre, hanno il compito di istruire le bozze dei pareri che Anci sottopone al CAL, Consiglio delle Autonomie Locali liguri.

“A Roberto Sasso Del Verme vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria e del direttore generale Pierluigi Vinai“,si legge in una nota.