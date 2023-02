Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (24^ giornata)

L’Albenga viene fermato sul pareggio dal Rivasamba ma mantiene il distacco di otto punti rispetto alla Lavagnese, contro cui giocherà in trasferta domenica prossima. Pareggio con gli occhiali anche per i bianconeri genovesi. La Cairese vince in modo convincente contro il Taggia. Nulla da fare per il Finale, ennesima sconfitta che allontana l’obiettivo salvezza.

Risultati

Albenga 0 – Rivasamba 0 (cronaca); Angelo Baiardo 2 – Sestrese 1; Arenzano 1 – Voltrese 0; Athletic Club 2 – Busalla 0; Cairese 4 – Taggia 1; Canaletto 2 – Campomorone 1; Finale 0 – Genova Calcio 1; Forza e Coraggio 0 – Lavagnese 0; Imperia 2 – Rapallo 0.

Classifica: Albenga 54; Lavagnese 46; Cairese 43; Imperia 42; Campomorone Sant’Olcese 40; Forza e Coraggio e Arenzano 38; Genova Calcio 36; Athletic Club Albaro e Rivasamba 35; Angelo Baiardo 32; Busalla 31; Taggia 28; Voltrese 25; Rapallo 23; Sestrese 22, Finale 17; Canaletto 15.

Promozione (23^ giornata)

Dopo dodici successi di fila, il Pietra Ligure pareggia contro il Ceriale. Accorcia il Serra Riccò, sebbene il divario resti molto ampio. Spicca il successo del Soccer Borghetto, che rifila un poker al Celle Varazze. La dama bianca blocca il match del New Bragno contro la Baia Alassio.

Risultati

Borzoli 2 – Ospedaletti 1; Campese 1 – Golfo Dianese 1; Ceriale 0 – Pietra Ligure 0 (cronaca); Legino 1 – Praese 2; New Bragno – Baia Alassio (rinvio per neve, video); Serra Riccò 1 – Carcarese 0 (cronaca); Soccer Borghetto 4 – Celle Varazze 1; Ventimiglia 3 – Sampierdarenese 1.

Classifica: Pietra Ligure 59; Serra Riccò 50; Praese 47; Sampierdarenese 40; Borzoli e Ventimiglia 36; Celle Varazze e Carcarese 33; Soccer Borghetto 32; Ceriale 31; New Bragno 25; Legino e Campese 23; Golfo Dianese e Ospedaletti 14; Baia Alassio 10.

Prima Categoria “A” (21^ giornata)

Risultati

Aurora 4 – Mallare 0; Altarese – Camporosso (sospesa per neve); Andora 4 – Millesimo 2; Atletico Argentina 0 – Plodio 2; San Francesco Loano 8 – San Filippo Yepp 1; Pontelungo – Oneglia (in corso).

Prima Categoria “B” (21^ giornata)

Si accorcia la classifica in testa, ma non tra le prime due visto che sia il Q&V sia il Masone hanno perso. In coda, buon punto della Priamar Liguria che allunga sul Città di Cogoleto pareggiando contro il Savona e si appresta ad affrontare al meglio la sfida cruciale di domenica prossima contro la Letimbro. Vincono Vadese e Speranza.

Risultati

Olimpic 5 – Letimbro 4; Multedo 2 – Masone 1; Spotornese 3 – Quiliano&Valleggia 1; Albissole 0 – Pra’ FC 2; Città di Cogoleto 0 – Vadese 2; Priamar Liguria 2 – Savona 2 (cronaca); Speranza 3 – Veloce 0.

Classifica: Quiliano&Valleggia 47; Masone 41; Pra’ FC 40; Multedo 38; Spotornese 37; Albissole 34; Vadese 32; Savona e Speranza 31; Olimpic 29; Letimbro 20; Priamar Liguria 14; Città di Cogoleto 12; Veloce 2.

Seconda Categoria “A” (13^ giornata)

Riva Ligure 0 – Argentina Arma 7; Cisano – Polisportiva Sanremo (rinviata); Villanovese 5 – Legino “B” 0; Carlin’s Boys 4 – Real Santo Stefano 0; Nuova Sanstevese – San Bartolomeo (in corso).

Seconda Categoria “B” (13^ giornata)

Due rinvii causa neve. Spicca però il successo del Borgio Verezzi: una vittoria larga che testimonia come la squadra ponentina voglia recitare la parte del leone in questo girone. Buon punto del Sassello, che ferma la Nolese.

Speranza 0 – Borghetto 3; Murialdo – Dego (rinviata); Pallare – Cengio (rinviata); Rocchettese 1 – Borgio Verezzi 4; Sassello 1 – Nolese 1.

Classifica: Borgio Verezzi 31; Cengio 27; Rocchettese 26; Borghetto 25; Dego 22; Nolese 21; Sassello 14; Speranza “B” 9; Pallare 4; Murialdo 1.