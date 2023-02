Risparmio energetico, Coop Liguria aderirà a “M’illumino di meno” abbassando simbolicamente le luci nei punti vendita

Liguria. Per il diciottesimo anno consecutivo Coop aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2. Il 16 febbraio, oltre 1.100 punti vendita Coop di tutta Italia aderiranno al “silenzio energetico”, abbassando simbolicamente le luci, e trasmetteranno “Caterpillar” in diretta attraverso RadioCoop. In Coop Liguria l’abbassamento delle luci è previsto a partire dalle 18 e coinvolgerà anche le gallerie dei centri commerciali.

“Per contribuire direttamente al risparmio energetico – spiegano -, Coop ha abbandonato da tempo i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle più efficienti luci a led, installandole in tutti i punti vendita realizzati o ristrutturati. In Coop Liguria questa tecnologia è presente ormai in tutti i negozi, i parcheggi e le gallerie commerciali, in alcuni dei quali è già in corso la sostituzione delle lampade a led più datate con altre di ultima generazione”.

“I nove impianti fotovoltaici già presenti nei punti vendita e presso la sede di Coop Liguria producono 459.000 kWh di energia l’anno (pari a quella utilizzata in media in un anno da 170 famiglie) e a breve ne entreranno in funzione altri due: uno realizzato presso la Coop di Corso Sardegna, che produrrà 88.800 kWh annui di energia, l’altro in copertura al parcheggio dell’Ipercoop di Sarzana, che da solo produrrà circa 900.000 kWh di energia, pari a circa il 40% dei consumi dell’ipermercato. Entrambi sono ultimati e attendono l’allacciamento alla rete elettrica da parte del gestore.

“Coop Liguria ha già deliberato di investire 6 milioni di euro sul fotovoltaico realizzando, nei prossimi anni, altri 7 impianti simili a quello di Sarzana, che una volta a regime produrranno 3,8 milioni di kWh di energia e assieme agli impianti già in essere copriranno circa il 10% dei consumi complessivi della Cooperativa. I lavori per realizzare i primi tre impianti, presso l’Ipercoop di Carasco e i supermercati di Chiavari e Genova Prà-Palmaro, sono già in corso.

Per contribuire a sensibilizzare ancora di più sul tema del risparmio energetico, Coop ha attivato la sua community di Soci under 30, che lo scorso anno avevano partecipato alla “Coop Youth Experience”, un evento organizzato a Milano in preparazione della Cop26. Quest’anno, gli stessi giovani, di cui otto provenienti dalla Liguria, si sono incontrati a Roma per realizzare un flash-mob luminoso in Piazza del Popolo e collaborare al completamento di un murale ideato dallo street artist Luogo Comune, realizzato con pittura mangia-smog, che lancia un messaggio di denuncia sulla crisi climatica.