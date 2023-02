Riapre l’ufficio IAT di Albissola Marina: nuovo progetto dedicato al turismo culturale

Albissola M. A partire da sabato 4 febbraio riaprirà al pubblico l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Albissola Marina, nella sua sede di piazza Lam, nel cuore del centro cittadino. L’obiettivo è quello di fornire a visitatori e turisti un punto di riferimento per il 2023 con una estensione dei giorni e degli orari di apertura, comprendendo tutto l’arco dell’anno.

Il consigliere Enrico Schelotto, delegato al Turismo e al Marketing Territoriale, commenta con soddisfazione: “Riapre finalmente l’ufficio turistico di Albissola Marina con una nuova formula che copre tutto l’anno. Dopo gli esperimenti degli scorsi anni abbiamo deciso di investire in maniera massiccia su questa struttura e sul progetto alle sue spalle che rappresenta sempre più un elemento cardine dell’offerta turistica del nostro paese capace di offrire servizi diffusi a turisti e cittadini che vogliono scoprire le meraviglie della riviera in alta e bassa stagione. Il mio auspicio è che questo luogo diventi sempre più punto di riferimento anche per gli operatori dell’offerta turistica e che possa divenire davvero quell’elemento in più capace di differenziarci sul mercato”.

L’ufficio IAT sarà infatti aperto da febbraio a dicembre in tutti i weekend e in alcuni giorni infrasettimanali nei periodi di maggiore affluenza e durante le festività: “Si è dimostrata vincente la collaborazione con la Cooperativa Dafne che affiancherà il Comune di Albissola Marina nella gestione dello IAT, lavorando contemporaneamente a un progetto di valorizzazione del turismo culturale albissolese chiamato “Il Museo del Territorio”.

Marilù Cavallero della Cooperativa Dafne afferma: “L’obiettivo del progetto è quello di razionalizzare la gestione delle attività turistiche e culturali che hanno luogo nell’ambito del Comune di Albissola Marina, volte a rilanciare l’economia locale valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. La gestione delle attività culturali e turistiche si concretizzerà in una collaborazione sinergica tra Coop. Dafne Impresa Sociale che opera attivamente fornendo servizi nel settore della promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Liguria, e le realtà associative e cooperative locali”.

“Tutti i suddetti interventi andranno a supportare la stesura del piano strategico turistico culturale, attraverso la creazione di un sistema unico integrato di gestione e promozione del patrimonio culturale della città e dell’offerta e della promozione del turismo culturale e sostenibile. Verrà migliorato il sistema di accoglienza, quali Info Point, sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita, anche attraverso attività di formazione /informazione, degli attori turistico/economici del territorio, che porteranno alla realizzazione di un vero e proprio “Info point diffuso” dell’intero territorio comunale.”

“L’invito dunque è quello di visitare Albissola Marina partendo dal suo Ufficio IAT, che quest’anno diventerà sempre di più un luogo strategico da cui programmare una visita sul territorio alla scoperta dei patrimoni locali, grazie al suo staff che è a vostra completa disposizione” conclude.